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Визажист Кароль впервые рассказала об отношениях Тины и Дана Балана: “Вы верите в любовь?”

Визажист Кароль впервые рассказала об отношениях Тины и Дана Балана: “Вы верите в любовь?”

Тину Кароль и Дана Балана считают парой с тех пор, когда они вдвоем появились на проекте «Голос страны» в качестве наставников. Зрители сразу же рассмотрели романтическую связь между артистами. Дан Балан, не стесняясь камер заигрывал к украинской певице, а она только кокетливо смущалась.

Визажист Кароль впервые рассказала об отношениях Тины и Дана Балана: “Вы верите в любовь?” Дану Балану и Тине Кароль приписывают роман со времен их совместного участия в шоу "Голос страны"

Недавно Тина Кароль подогрела слухи о романе с Баланом, когда в интервью программе "ЖВЛ" призналась, что готова к новым отношениям и мечтает о еще одном ребенке. Стоит отметить, что сами Дан и Тина скрывают, есть ли у них романтические отношения, или нет. Они не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.

Визажист Кароль впервые рассказала об отношениях Тины и Дана Балана: “Вы верите в любовь?” Тина Кароль и Дан Балан даже записали совместную романтическую песню

Поклонники Дана и Тины настолько сильно хотят узнать об их взаимоотношениях, что даже пытаются разузнать эту информацию в приближенных к артистам людей. Так, звездному визажисту Наталье Стрильчук, которая работает с Тиной Кароль, фанаты предполагаемой пары задали вопрос, верит ли она в любовь между Тиной и Даном. Девушка ответила в своих Инстаграм-сторис:

Визажист Кароль впервые рассказала об отношениях Тины и Дана Балана: “Вы верите в любовь?” Скришот с Инстагра-сторис визажиста Тины Кароль

«Я верю в Бога и здравый смысл», — завуалированно ответила Наталья.

Похоже, взаимоотношения Король и Балана так и останутся тайной для поклонников, пока сами артисты не примут решение подтвердит или опровергнуть догадки публики.

Больше о тайном романе Тины Кароль и Дана Балана смотрите на Ютуб-канале "Одна минута":

Источник: 1 Минута

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