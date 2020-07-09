Вкусная подлива с мясом: как приготовить аппетитное блюдо

Такая подлива отлично дополнит любой гарнир: то ли обычные макароны, то ли каша.

Подлива с мясом

Говядина - 900 г Вода - 4 ст. Сахар Лук репчатый - 2-3 шт. Соус томатный - 1-2 ст. л. Мука - 2 ст. л. Смалец (или кулинарный жир, топленое или сливочное масло) - 2 ст. л. Бульон - 3 половника Специи (соль, черный перец, перец горошком, лавровый лист) - по вкусу Масло растительное

Мясо нарезать небольшими кусочками. На сковороде на растительном масле быстро обжарить говядину до румяной корочки.

Переложить мясо в посуду для тушения с толстым дном.

В том же масле пассеровать лук, слегка посыпав сахаром.

Добавить лук к мясу.

Хорошо поперчить, влить 4-5 стакана воды.

Томить на небольшом огне примерно 40 минут.

Отдельно на сковороде растопить жир, всыпать муку и жарить, помешивая, до потемнения массы.

После того, как муку обжарили, сразу влить из кастрюли 3 половника бульона и быстро размешать лопаткой до образования однородной массы.

Добавить полученный соус к мясу, перемешать.

Затем положить лавровый лист, перец горошком, томатный соус и посолить. И томить на небольшом огне, помешивая, еще 20-30 минут.

Мясная подлива без муки

Свинина мякоть - 800 г Лук репчатый - 1 шт. Морковь - 1 шт. Чеснок - 3 зубчика Томатная паста - 3 ст.л. Соль, перец - по вкусу

Мясо нарезать небольшими кусочками и обжарить на растительном масле в посуде с толстым дном.

Овощи нарезать любыми кусочками, добавить их к мясу и обжарить.

Влить в емкость воду, чтобы она покрыла мясо, и тушить его до готовности. Затем добавить томатную пасту и тушить еще 10 минут.

В конце приготовления добавить соль и перец по вкусу.

Подлива из куриного филе

Куриное филе - 300 г Лук - 2 шт. Морковь - 1 шт. Сметана - 1 ст.л. Вода - 1 ст. Растительное масло - 30 г Мука - 1 ч.л. Соль - по вкусу Специи сухие - по вкусу

Куриное филе нарезать на небольшие кусочки примерно одинакового размера.

Сковороду разогреть до горячего состояния и налить на нее немного растительного масла.

Выложить на раскаленную сковороду нарезанное куриное филе и обжаривать его несколько минут на сильном огне до появления золотистой корочки.

Тем временем очистить лук и морковь от кожуры. Лук нарезать, а морковь потереть на большой терке.

Измельченные овощи добавить в сковороду к мясу. Обжаривать все вместе 3-5 минут. Затем добавить в сковороду немного воды, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне в течение 20 минут. Посолить и добавить специи по вкусу.

В конце тушения развести в отдельном стакане немного воды с мукой и сметаной. Все перемешать, чтобы не образовалось комочков. Вылить содержимое стакана в сковороду. Довести до кипения и выключить огонь.

Подавать куриную подливу ее с любым гарниром.



Источник: www.unian.net/

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