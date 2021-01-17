Вкуснейшее блюдо из картофеля – “Палюшки”: можно делать с начинкой, варить или жарить в масле

Картофельные палюшки готовили еще наши прабабушки, но блюдо до сих пор не потеряло своей популярности (широко распространенное в западной Украине).

Их можно сделать с начинкой (сыр, грибы, мясо), просто отварить в подсоленной воде или обжарить в кипящем растительном масле. А лишний жир убрать с помощью обычной салфетки.

Традиционно палюшки заправляют жареным луком и шкварками, а подают со сметаной. Это идеальный рецепт, который даже с вчерашнего картофеля может сделать свежее и вкусное блюдо.

Ингредиенты:

Картофель – 500 г

Пшеничная мука – 100-120 г (+для обвалки)

Яйца – 1 шт.

Соль – 1 ч. л.

Черный молотый перец по вкусу

Как готовить?

Сначала нужно отварить картофель в мундире. Затем остудить, очистить и натереть на мелкой терке.

Добавить соль, перец, одно яйцо, муку, замесить тесто. Готовое тесто не должно липнуть к рукам. А если липнет, добавьте еще немного муки.

Тесто разделить на четыре части. Из каждой сформовать колбаску и нарезать на кусочки, которым нужно придать форму "пальчиков".

В кипящую воду опустить палюшки (по одной штуке, чтобы они не слиплись). Перемешать лопаткой. Когда всплывут наверх, проварить 2-3 минуты.

Подаем с жареным луком, шкварками или просто со сливочным маслом и сметаной.

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута