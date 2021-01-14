Вкусное лимонное печенье с трещинками: можно приготовить просто к чаю или даже на праздничный стол
Видели в магазинах печенье с трещинками? Теперь и вы сможете приготовить такую оригинальную выпечку легко и быстро на своей кухне. Только домашнее печенье получается вкуснее.
Продукты:
- Сливочное масло – 50 г
- Сахар – 80 г
- Яйцо – 1 шт.
- Цедра лимона – 1 ч. л.
- Лимонный сок – 15 г.
- Мука – 150 г
- Разрыхлитель – 2 г
- Сода пищевая – 2 г
- Еще сахар и сахарная пудра для обвалки
Сливочное масло и яйцо заранее достать из холодильника.
Из этого количества ингредиентов получается восемь штук, но печенье большое. Тот случай, когда одно съел и наелся.
Способ приготовления:
1. Сливочное масло комнатной температуры кладем в миску. Всыпаем сахар, перемешиваем силиконовой лопаткой до однородности.
2. Добавляем одно яйцо. Снова перемешиваем, только теперь с помощью венчика.
3. Вливаем лимонный сок, добавляем лимонную цедру. Перемешиваем.
4. Затем просеиваем пшеничную муку, всыпаем разрыхлитель и соду. Ложкой замешиваем тесто. Убираем его в холодильник примерно на час, чтобы тесто стало плотнее, и с ним было легко работать.
5. Из теста делаем шарики среднего размера. Каждый обваливаем сначала в сахаре, а потом в сахарной пудре. Кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой.
6. Выпекаем 10-15 минут при 170 градусах. В процессе выпечки печенье опустится, и появятся те самые красивые трещинки. А по форме будет напоминать овсяное печенье.
Вкусное лимонное печенье с трещинками
Источник: 1 Минута