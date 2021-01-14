Досуг
Перейти к списку новостей
14.01.2021 23:32
Просмотров: 68

Вкусное лимонное печенье с трещинками: можно приготовить просто к чаю или даже на праздничный стол

Вкусное лимонное печенье с трещинками: можно приготовить просто к чаю или даже на праздничный стол

Видели в магазинах печенье с трещинками? Теперь и вы сможете приготовить такую оригинальную выпечку легко и быстро на своей кухне. Только домашнее печенье получается вкуснее.

Продукты:

  • Сливочное масло – 50 г
  • Сахар – 80 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Цедра лимона – 1 ч. л.
  • Лимонный сок – 15 г.
  • Мука – 150 г
  • Разрыхлитель – 2 г
  • Сода пищевая – 2 г
  • Еще сахар и сахарная пудра для обвалки

Сливочное масло и яйцо заранее достать из холодильника.

Из этого количества ингредиентов получается восемь штук, но печенье большое. Тот случай, когда одно съел и наелся.

Способ приготовления:

1. Сливочное масло комнатной температуры кладем в миску. Всыпаем сахар, перемешиваем силиконовой лопаткой до однородности.

2. Добавляем одно яйцо. Снова перемешиваем, только теперь с помощью венчика.

3. Вливаем лимонный сок, добавляем лимонную цедру. Перемешиваем.

4. Затем просеиваем пшеничную муку, всыпаем разрыхлитель и соду. Ложкой замешиваем тесто. Убираем его в холодильник примерно на час, чтобы тесто стало плотнее, и с ним было легко работать.

5. Из теста делаем шарики среднего размера. Каждый обваливаем сначала в сахаре, а потом в сахарной пудре. Кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой.

6. Выпекаем 10-15 минут при 170 градусах. В процессе выпечки печенье опустится, и появятся те самые красивые трещинки. А по форме будет напоминать овсяное печенье.

Вкусное лимонное печенье с трещинками: можно приготовить просто к чаю или даже на праздничный стол Вкусное лимонное печенье с трещинками

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 