Вкусное лимонное печенье с трещинками: можно приготовить просто к чаю или даже на праздничный стол

Видели в магазинах печенье с трещинками? Теперь и вы сможете приготовить такую оригинальную выпечку легко и быстро на своей кухне. Только домашнее печенье получается вкуснее.

Продукты:

Сливочное масло – 50 г

Сахар – 80 г

Яйцо – 1 шт.

Цедра лимона – 1 ч. л.

Лимонный сок – 15 г.

Мука – 150 г

Разрыхлитель – 2 г

Сода пищевая – 2 г

Еще сахар и сахарная пудра для обвалки

Сливочное масло и яйцо заранее достать из холодильника.

Из этого количества ингредиентов получается восемь штук, но печенье большое. Тот случай, когда одно съел и наелся.

Способ приготовления:

1. Сливочное масло комнатной температуры кладем в миску. Всыпаем сахар, перемешиваем силиконовой лопаткой до однородности.

2. Добавляем одно яйцо. Снова перемешиваем, только теперь с помощью венчика.

3. Вливаем лимонный сок, добавляем лимонную цедру. Перемешиваем.

4. Затем просеиваем пшеничную муку, всыпаем разрыхлитель и соду. Ложкой замешиваем тесто. Убираем его в холодильник примерно на час, чтобы тесто стало плотнее, и с ним было легко работать.

5. Из теста делаем шарики среднего размера. Каждый обваливаем сначала в сахаре, а потом в сахарной пудре. Кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой.

6. Выпекаем 10-15 минут при 170 градусах. В процессе выпечки печенье опустится, и появятся те самые красивые трещинки. А по форме будет напоминать овсяное печенье.

Вкусное лимонное печенье с трещинками

Источник: 1 Минута