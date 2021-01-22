Вкусное песочное печенье за 5 копеек: возьмите одно яйцо и немного растительного масла. Великолепный вкус

Даже с минимальным набором ингредиентов можно сделать вкусную домашнюю выпечку. В рецепте нет сливочного масла, но печенье получается бесподобным. По возможности и по желанию можно добавить орехи, сухофрукты, мак или просто цедру лимона, апельсина или ваниль.

Продукты для песочного печенья:

одно яйцо

3 ст. л. сахара

щепотка соли

4 ст. л. подсолнечного масла

150 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

Песочное печенье на растительном масле

Приготовление:

1. В миску, где будете замешивать тесто, разбить яйцо. Добавить сахар, щепотку соли. Взбить миксером или просто венчиком до полного растворения сахара и легкой пены.

2. Добавить подсолнечное масло без запаха, перемешать. Также можно приготовить с кокосовым маслом.

3. Разрыхлитель смешать с мукой. Затем просеять в яичную массу. Замесить тесто с помощью ложки. Тесто получается достаточно жидким, но не липнет к рукам.

4. Из теста сформовать печенье любой формы и размера. Выложить на противень, который нужно застелить пергаментной бумагой.

5. Духовку разогреть до 180 градусов. Выпекать печенье примерно 15-20 минут.

Как приготовить песочное печенье на растительном масле, смотрите рецепт в видео:

Источник: 1 Минута