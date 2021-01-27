Вкусное шоколадное “мокрое” печенье: очень нежное и похожее на пирожное. Легкий и быстрый рецепт

Шоколадное печенье с нежной и влажной текстурой готовится на раз-два-три и получается не хуже покупной выпечки.

Ингредиенты для теста:

сливочное масло – 50 г

растительное масло – 50 м

сахар – 2-4 ст. л.

соль – 1/3 ч. л.

яйца – 1 шт.

мука – примерно 190 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

какао-порошок — 1 ст. л.

Сироп:

вода – 100 мл

сахар – 2 ст. л.

Глазурь:

плитка шоколадки

молоко – 2 ст. л.

Приготовления:

1. Смешиваем размягченное сливочное масло и растительное масло. Всыпаем сахар, соль. Добавляем одно яйцо и перемешиваем до однородности.

2. Соединяем муку с какао, добавляем чайную ложку без горки разрыхлителя. Сухие ингредиенты просеиваем, замешиваем тесто. Если получилось мягкое, плотное и рыхлое тесто, значит, вы все сделали правильно.

3. Из шоколадного теста делаем шарики. Вес одного примерно 25 г.

4. Выпекать печенье около 20 минут при 180 градусах. Духовку заранее разогреть.

5. Сахар растворяем в теплой воде. Затем каждое печенье опускаем в сладкую воду на 10 секунд.

6. Шоколад смешиваем с молоком. Дальше его нужно растопить в микроволновке или на медленном огне. Каждое печенье одной стороной опускаем в шоколад. Готово.

Когда шоколадная глазурь схватится, можно пить чай с домашним печеньем.

Пошаговый рецепт в видео.

Домашнее шоколадное печенье

Источник: 1 Минута