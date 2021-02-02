Вкусные сырники от Аниты Луценко: “ловите рецепт сырников, которые не умеют не получаться”

Рецептом сырников Анита Луценко поделилась на своей странице в Инстаграм.

"Ловите рецепт сырников, которые не умеют не получаться", – написала Анита.

Сырную массу можно приготовить с вечера и поставить в холодильник, а утром приготовить уже сами сырники.

Ингредиенты для сырников:

две пачки творога 5% в брикетах

банан или одно яйцо

2 ст. л. обычной пшеничной муки

1 ст. л. сахара

изюм

ваниль

Как готовить?

Сырники от Аниты Луценко готовятся очень просто и быстро. Для этого нужно просто тщательно смешать все ингредиенты.

Затем сформовать шарики и придавить. Можно обжарить на кокосовом масле на небольшом огне или приготовить в духовке.

Источник: 1 Минута