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Вкусные сырники от Аниты Луценко: “ловите рецепт сырников, которые не умеют не получаться”
Рецептом сырников Анита Луценко поделилась на своей странице в Инстаграм. "Ловите рецепт сырников, которые не умеют не получаться", – написала Анита.
Сырную массу можно приготовить с вечера и поставить в холодильник, а утром приготовить уже сами сырники.
Ингредиенты для сырников:
- две пачки творога 5% в брикетах
- банан или одно яйцо
- 2 ст. л. обычной пшеничной муки
- 1 ст. л. сахара
- изюм
- ваниль
Как готовить?
Сырники от Аниты Луценко готовятся очень просто и быстро. Для этого нужно просто тщательно смешать все ингредиенты.
Затем сформовать шарики и придавить. Можно обжарить на кокосовом масле на небольшом огне или приготовить в духовке.
Источник: 1 Минута
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