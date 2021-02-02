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Вкусные сырники от Аниты Луценко: “ловите рецепт сырников, которые не умеют не получаться”

Вкусные сырники от Аниты Луценко: “ловите рецепт сырников, которые не умеют не получаться”

Рецептом сырников Анита Луценко поделилась на своей странице в Инстаграм.

"Ловите рецепт сырников, которые не умеют не получаться", – написала Анита.

Сырную массу можно приготовить с вечера и поставить в холодильник, а утром приготовить уже сами сырники.

Ингредиенты для сырников:

  • две пачки творога 5% в брикетах
  • банан или одно яйцо
  • 2 ст. л. обычной пшеничной муки
  • 1 ст. л. сахара
  • изюм
  • ваниль

Как готовить?

Сырники от Аниты Луценко готовятся очень просто и быстро. Для этого нужно просто тщательно смешать все ингредиенты.

Затем сформовать шарики и придавить. Можно обжарить на кокосовом масле на небольшом огне или приготовить в духовке.

Источник: 1 Минута

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