Вкусный и ароматный рецепт маринованной сельди: для начинающих, а также опытных домохозяек

Маринование сельди - это двухэтапный процесс, при котором сначала необходимо удалить воду из мяса. Это происходит либо путем простого добавления большого количества соли в рыбу, которая называется сухим рассолом, либо путем приготовления рассола и замачивания его там на день или два. Узнайте, как приготовить рассол!

После того как процесс засолки завершен, чтобы избежать чрезмерно соленого результата, рыбу необходимо промыть от рассола, и она готова к маринованию со специями или травами по вашему выбору.

Наиболее распространенные маринады из сельди включают лук, черный перец, семена горчицы, лавровый лист, но гвоздика, лимон, укроп, семена кориандра или морковь тоже не сильно отстают. Мы можем, конечно, бросить все, как нам заблагорассудится, или оставить то, что не в шкафу, ничего страшного.

Как упоминалось ранее, мы можем мариновать что угодно в этом соленом или уксусном растворе поэтому если в нашем доме нет сельди, но много сардин плавает по соседству, просто используйте их, не задумываясь об этом.

Сложная или довольно суетливая часть - это очистить рыбу, особенно когда мы не делали этого раньше поэтому если есть способ заставить парня или девушку, стоящую за рыбой, выпотрошить их, позвольте им сделать это. Для обвалки рыбы потребуется хороший или довольно острый нож, как у нас в разделе обзора.

Ингредиенты

Рассол

Для получения подробных инструкций прочтите: Как приготовить рассол.

1 столовая ложка соли.

2 стакана / 500 мл воды.

Далее основное:

500 г рыбы (сельдь, сардины…).

1 лук (нарезанный).

2 зубчика чеснока.

1 чайная ложка черного перца (целиком).

1 чайная ложка семян горчицы.

1 чайная ложка соли.

1 стакан воды.

1 стакан уксуса.

Необязательно:

1 лавровый лист.

1 небольшая морковь.

1 чайная ложка гвоздики.

1 чайная ложка семян кориандра.

Приготовьте рассол, растворив соль в теплой воде и снова охладив ее. Если нас не беспокоит запах и у нас достаточно места, можно просто засыпать кусочки рыбы солью.

Выпотрошите рыбу и удалите головы.

Рецепт

Косточки не нужны. Некоторым это нравится, другим нет.

Хорошо промойте куски рыбы и поместите их в рассол в холодильнике или под рассол, если используется сухая соль.

Примерно через день выньте их, а затем смойте соль. Теперь мякоть должна быть твердой на ощупь, как если бы она была высушена, в противном случае ее нужно снова подержать в рассоле еще на день.

Заполните середину емкости ломтиками лука.

Поместите кусочки рыбы в банку или любую другую емкость, в которую она будет полностью погружена при добавлении травильной жидкости.

Добавьте нарезанный лук, чеснок, черный перец, семена горчицы, соль и любые другие дополнительные ингредиенты, которые вы пожелаете.

Наполните банку смесью наполовину уксуса и наполовину воды.

Закройте банку крышкой и поставьте ее в холодильник еще на день.

Если жидкость становится очень мутной, это означает, что процесс рассола и полоскания не прошел успешно.

Если процесс засолки прошел успешно, мы легко сможем хранить маринованную сельдь или сардины в холодильнике до месяца. Может быть, даже больше, но кто может ждать так долго, чтобы попробовать?

Наслаждайтесь!

Плохая ли сельдь?

Нет, маринованные продукты, в том числе сельдь, не портятся, если процесс засолки был проведен должным образом. Если он хорошо выглядит, хорошо пахнет и имеет приятный вкус, это хорошо.

Источник: 1 Минута