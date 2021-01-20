20.01.2021 23:23
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Вкусный салат из белокочанной капусты и тунца с соусом не хуже майонеза: для тех, кому нужно похудеть
Салат из белокочанной капусты и тунца подойдет даже для ужина. Он легкий и вкусный. А если не хватает сытости, можно добавить вареные яйца.
Ингредиенты:
- Сырая морковь – 2 шт.
- Белокочанная капуста – 300-350 г
- Половина репчатого лука
- Консервированный тунец – 240 г
- Петрушка или укроп
- Греческий йогурт – 150 г
- Горчица – 1/2 ч. л.
- Лимонный сок – 1/2 ст. л.
- Оливковое масло – 30 г
- Соль
Приготовление:
1. Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке.
2. Половину луковицы нарезать полукольцами, зелень измельчить. Смешать все подготовленные ингредиенты.
3. Консервированный тунец нужно размять вилкой и добавить к овощам.
4. Как готовить соус для салата? Смешать белый йогурт с горчицей, лимонным соком и солью. Перемешать. Добавить йогурт, влить растительное масло. Тщательно перемешать ложкой.
5. Затем соусом заправить салат. Приятного аппетита!
Источник: 1 Минута
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