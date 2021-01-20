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20.01.2021 23:23
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Вкусный салат из белокочанной капусты и тунца с соусом не хуже майонеза: для тех, кому нужно похудеть

Вкусный салат из белокочанной капусты и тунца с соусом не хуже майонеза: для тех, кому нужно похудеть

Салат из белокочанной капусты и тунца подойдет даже для ужина. Он легкий и вкусный. А если не хватает сытости, можно добавить вареные яйца.

Ингредиенты:

  • Сырая морковь – 2 шт.
  • Белокочанная капуста – 300-350 г
  • Половина репчатого лука
  • Консервированный тунец – 240 г
  • Петрушка или укроп
  • Греческий йогурт – 150 г
  • Горчица – 1/2 ч. л.
  • Лимонный сок – 1/2 ст. л.
  • Оливковое масло – 30 г
  • Соль
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Приготовление:

1. Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке.

2. Половину луковицы нарезать полукольцами, зелень измельчить. Смешать все подготовленные ингредиенты.

3. Консервированный тунец нужно размять вилкой и добавить к овощам.

4. Как готовить соус для салата? Смешать белый йогурт с горчицей, лимонным соком и солью. Перемешать. Добавить йогурт, влить растительное масло. Тщательно перемешать ложкой.

5. Затем соусом заправить салат. Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута

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