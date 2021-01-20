Вкусный салат из белокочанной капусты и тунца с соусом не хуже майонеза: для тех, кому нужно похудеть

Салат из белокочанной капусты и тунца подойдет даже для ужина. Он легкий и вкусный. А если не хватает сытости, можно добавить вареные яйца.

Ингредиенты:

Сырая морковь – 2 шт.

Белокочанная капуста – 300-350 г

Половина репчатого лука

Консервированный тунец – 240 г

Петрушка или укроп

Греческий йогурт – 150 г

Горчица – 1/2 ч. л.

Лимонный сок – 1/2 ст. л.

Оливковое масло – 30 г

Соль

Приготовление:

1. Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной терке.

2. Половину луковицы нарезать полукольцами, зелень измельчить. Смешать все подготовленные ингредиенты.

3. Консервированный тунец нужно размять вилкой и добавить к овощам.

4. Как готовить соус для салата? Смешать белый йогурт с горчицей, лимонным соком и солью. Перемешать. Добавить йогурт, влить растительное масло. Тщательно перемешать ложкой.

5. Затем соусом заправить салат. Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута