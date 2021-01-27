Вкусный салат с ветчиной, горошком и хрустящими сухариками – “На траве дрова”: очень красивая подача

Салат получается сытным, выкладывается слоями и выглядит очень оригинально, аппетитно и пахнет свежей зеленью.

Для приготовления понадобятся сухарики, которые можно легко сделать из белого хлеба. Они очень вкусные и готовятся с простыми травами. А чтобы сухарики не превратились в кашу, рекомендуется готовить салат перед подачей.

Ингредиенты:

300 г ветчины

250 г маринованных огурцов

1 банка консервированного горошка

5 вареных яиц

пучок укропа и зеленого лука

6 ломтиков белого хлеба

1 ч. л. прованских трав

150 г майонеза

2 ст. л. оливкового масла

Приготовление:

1. Ломтики хлеба нарезать брусочками. Посыпать прованскими травами, добавить оливковое масло и перемешать. Затем выложить на противень, отправить в духовку примерно на 10 минут до румяности, температурный режим 150 градусов.

2. Ветчину нарезать небольшими кубиками. Выложить ее на тарелку, это будет первый слой салата. Чтобы красиво собрать блюдо, возьмите небольшое кольцо от разъемной формы. Ветчину нужно смазать майонезом.

3. Выложить консервированный горошек, а затем маринованные огурцы, также нарезанные кубиками. Смазать майонезом, выложить половину сухариков.

4. Сверху на сухарики натереть вареные яйца, и снова смазать майонезом.

5. Укроп и зеленый лук мелко нарезать, посыпать салат. На зелень красиво выложить сухарики.

Источник: 1 Минута