Влад Яма похвастался перед украинцами элитной прорубью на Крещение: хореографа занесло за океаны

Для знаменитостей зима — период отпусков в теплых краях, хотя многие уже возвращаются домой, ведь новогодние праздники закончились. Героя нашей сегодняшней статьи это не волнует, поскольку зимние каникулы себе и своей семье он устроил позже остальных.

Семейство Ямы отправилось в солнечный Майями, а компанию им составил шоумен Анатолий Анатолич, его супруга и дочки. К слову, хореограф уже не в первый раз выбирает для отдыха именно этот курорт.

Скриншоты из Инстаграма Влада Ямы

Стоит отметить, что пару месяцев назад Влад, Лилиана и Леон любовались красотами египетских пустынь. Та поездка проходила между съемками "Танцев со звездами", где под конец сезона 2020 года танцор получил травму.

Произошло все во время танца с парой Юлии Саниной и Дмитрия Жука, когда Яма ловил солистку The Hardkiss. Перелома не было, однако из-за разрыва связки ему все же понадобилась операция.

Влад Яма после получения травмы

Сейчас Влад успешно восстанавливается, в чем ему, несомненно, помогает отпуск в теплых краях. Герой статьи уже успел поделиться в социальных сетях кадрами с самолета, пробежки по побережью и прогулок всей семьей по местным интересностям.

Влад Яма с женой в самолете

На этот раз Яма решил поздравить подписчиков в Instagram с Крещением, хоть и с небольшим опозданием. На опубликованных кадрах после поздравления он с разбегу прыгнул в бассейн, после чего сымитировал традиционный обряд — тройное ныряние.

"Каждый год на Крещение я планирую нырнуть в прорубь, но заносит куда-то за океаны…", — подписал танцор новое видео.

Пользователи оставили множество положительных комментариев, а также подметили, что карантин и локдаун Владу ни по чем, с чем трудно спорить.

Источник: 1 Минута