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Владельцы ночного клуба «Юность» продают его из-за старости
Ресторатор и один из основателей екатеринбургского ночного клуба «Юность» Юрий Евгений Кексин объявил о продаже заведения. Бизнесмен объяснил это старостью, сообщает 66.ru.
— Клубом надо заниматься, жить этим, а мы все старые уже. Я еще ладно, держусь, а партнеры уже перегорели. Поэтому хотим отдать проект в хорошие руки. Перспективы и будущее у него есть. Лично я в проекте готов остаться, если нужно, — сказал Кексин.
По словам ресторатора, если до осени желающих купить клуб не будет, в сентябре он закроется. Стоимость клуба он не назвал.
«Юность» была популярна у молодых уральцев и у фанатов «Спартака» — они устраивали там свои вечеринки.
Источник: breakingmad.me
Темы: россия
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