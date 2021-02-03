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Владимир Дантес удивил заявлением о разводе с Надей Дорофеевой

Владимир Дантес удивил заявлением о разводе с Надей Дорофеевой

Муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес удивил откровением о семейной жизни.

В Instagram Stories Дантес поделился кадрами их семейной жизни, пишет Politeka.net.

«Что за хрень с нами?! Утром не можем проснуться. Диета идет коту под хвост. И еще фигню смотрим и типа нам это норм?! Ребята, два грейпфрута пошли просто… ну вы понимаете. Приехала эта женщина и… И что? И «Бриджертоны»! Почему мы смотрим это?! Я не могу», - возмутился певец и показал тарелку с пельменями, а также Дорофееву, их уплетающую.

Владимир Дантес удивил заявлением о разводе с Надей Дорофеевой

Но самая главная проблема оказалась все же не в рационе питания.

Дантеса возмутило, что жена с огромным интересом смотрит сериал «Бриджертоны.

Но Дорофеевой сериал, похоже, действительно очень нравится.

«Уууууу, любовь!» - бурно реагирует она на происходящее на экране.

Владимир Дантес удивил заявлением о разводе с Надей Дорофеевой

Владимир Дантес удивил заявлением о разводе с Надей Дорофеевой

Владимир Дантес удивил заявлением о разводе с Надей Дорофеевой

Недовольный Дантес даже пригрозил жене разводом. Правда, в шутку.

«Мне кажется, мы разводимся. Существует причина развода: «Неразделенная любовь к сериалу «Бриджертоны»???» - ответил на это супруг певицы.

«Меня реально заставляют смотреть», - добавил он.

Источник: u-news.com.ua/

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Темы: семья

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