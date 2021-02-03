Владимир Дантес удивил заявлением о разводе с Надей Дорофеевой
Муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес удивил откровением о семейной жизни.
В Instagram Stories Дантес поделился кадрами их семейной жизни, пишет Politeka.net.
«Что за хрень с нами?! Утром не можем проснуться. Диета идет коту под хвост. И еще фигню смотрим и типа нам это норм?! Ребята, два грейпфрута пошли просто… ну вы понимаете. Приехала эта женщина и… И что? И «Бриджертоны»! Почему мы смотрим это?! Я не могу», - возмутился певец и показал тарелку с пельменями, а также Дорофееву, их уплетающую.
Но самая главная проблема оказалась все же не в рационе питания.
Дантеса возмутило, что жена с огромным интересом смотрит сериал «Бриджертоны.
Но Дорофеевой сериал, похоже, действительно очень нравится.
«Уууууу, любовь!» - бурно реагирует она на происходящее на экране.
Недовольный Дантес даже пригрозил жене разводом. Правда, в шутку.
«Мне кажется, мы разводимся. Существует причина развода: «Неразделенная любовь к сериалу «Бриджертоны»???» - ответил на это супруг певицы.
«Меня реально заставляют смотреть», - добавил он.
Источник: u-news.com.ua/