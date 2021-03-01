Владимир Остапчук оставил жену и сам в этом признался: грядет очередной развод?

А уже сейчас разговор зашел за развод. Как известно, Владимир Остапчук недавно отправился со своими друзьями в Буковель. Судя и по его Инстаграм-аккаунту, и по странице его супруги Кристины Горняк, поездка у них не совместная.

Многих фанатов это откровенно напрягло, поскольку как это так — супруги, которые всегда и везде ходят вместе, вдруг решили отдыхать отдельно? А не пробежала ли между ними черная кошка?

Телеведущий Владимир Остапчук объяснил, почему оставил жену, и уехал сам отдыхать на украинский курорт

Об этом Володя сделал отдельный пост в Инстаграм, который проиллюстрировал свежим фото с отпуска.

"Просто сотни сообщений прилетело по поводу нашей поездки с друзьями в Буковель. «А почему не взяли жён и девушек?»⠀ «Сам катаешься, а Кристина дома?»⠀ Считаю абсолютно нормальным отдых друг без друга. Каждому нужно пространство и воздух. Кроме всего прочего, это хорошо подогревает ваши чувства и желание.⠀ Тут главное доверие и уверенность в партнёре. А вы отпускаете свои «половинки» на отдых с друзьями?",

— написал Владимир Остапчук.

https://www.instagram.com/p/CL3uWEFhAZa/?igshid=1a9zvodicjb9n

Поклонники предположили, что Владимир и Кристина долгое время были вместе, поэтому эмоционально устали друг от друга. Теперь они пытаются спасти свой брак тем, что отдыхают друг от друга и пытаются развеется, соскучиться.

Напомним, недавно телеведущий проекта "Маска" Владимир Остапчук засветился в нежном фото с украинской звездой Тиной Кароль. Он прижимал ее так нежно, что поклонники заподозрили неладное между коллегами.

Источник: 1 Минута