Владимир Остапчук показал обнаженное фото: фанаты в шоке
Украинский ведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук сейчас отдыхает с женой Кристиной на Мальдивах. Там шоумен полностью расслабился и наслаждается солнцем без одежды.
На своей странице в Instagram Владимир опубликовал очень пикантное фото, где он предстал обнаженным.
Отметим, что Кристина на снимке прикрыла киви интимное место своего мужа.
«А какой ты фрукт? Пиши в комментах свой любимый», — игриво подписал фото шоумен.
На снимке Остапчук стоит на фоне Индийского океана. На нем только солнцезащитные очки.
В комментариях мнения подписчиков по поводу фото разделились. Некоторые люди считают, что такие снимки публичному человеку публиковать не нужно, а другие уверены, что это «самый сок».
- Немного откровенно как для публичной личности.
- Розуму немає!
- Вова ти класний, але, сорі, так не пасує, ти ж батько двох дітей, який приклад.
- Жесть, для чего такое фото?
- Еще один Панин!!! Жесть!! Куда мы катимся.
- Капец, срамота!! Можно было только жене это показывать?
- Фото — огонь. Молодцы.
- А для чего брить грудь и живот? Это некрасиво.
Источник: Новости Ю