Владимир Остапчук показал обнаженное фото: фанаты в шоке

Украинский ведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук сейчас отдыхает с женой Кристиной на Мальдивах. Там шоумен полностью расслабился и наслаждается солнцем без одежды.

На своей странице в Instagram Владимир опубликовал очень пикантное фото, где он предстал обнаженным.

Отметим, что Кристина на снимке прикрыла киви интимное место своего мужа.

«А какой ты фрукт? Пиши в комментах свой любимый», — игриво подписал фото шоумен.

На снимке Остапчук стоит на фоне Индийского океана. На нем только солнцезащитные очки.

В комментариях мнения подписчиков по поводу фото разделились. Некоторые люди считают, что такие снимки публичному человеку публиковать не нужно, а другие уверены, что это «самый сок».

Немного откровенно как для публичной личности.

Розуму немає!

Вова ти класний, але, сорі, так не пасує, ти ж батько двох дітей, який приклад.

Жесть, для чего такое фото?

Еще один Панин!!! Жесть!! Куда мы катимся.

Капец, срамота!! Можно было только жене это показывать?

Фото — огонь. Молодцы.

А для чего брить грудь и живот? Это некрасиво.

Источник: Новости Ю

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