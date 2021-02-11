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Владимир Остапчук показал обнаженное фото: фанаты в шоке

Владимир Остапчук показал обнаженное фото: фанаты в шоке

Украинский ведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук сейчас отдыхает с женой Кристиной на Мальдивах. Там шоумен полностью расслабился и наслаждается солнцем без одежды.

Владимир Остапчук показал обнаженное фото: фанаты в шоке

На своей странице в Instagram Владимир опубликовал очень пикантное фото, где он предстал обнаженным.

 

 

Отметим, что Кристина на снимке прикрыла киви интимное место своего мужа.

Владимир Остапчук показал обнаженное фото: фанаты в шоке

«А какой ты фрукт? Пиши в комментах свой любимый», — игриво подписал фото шоумен.

На снимке Остапчук стоит на фоне Индийского океана. На нем только солнцезащитные очки.

В комментариях мнения подписчиков по поводу фото разделились. Некоторые люди считают, что такие снимки публичному человеку публиковать не нужно, а другие уверены, что это «самый сок».

  • Немного откровенно как для публичной личности.
  • Розуму немає!
  • Вова ти класний, але, сорі, так не пасує, ти ж батько двох дітей, який приклад.
  • Жесть, для чего такое фото?
  • Еще один Панин!!! Жесть!! Куда мы катимся.
  • Капец, срамота!! Можно было только жене это показывать?
  • Фото — огонь. Молодцы.
  • А для чего брить грудь и живот? Это некрасиво.
    Источник:  Новости Ю

 

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Темы: шоубизнес

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