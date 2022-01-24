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Властелин колец: Amazon раскрывает официальное название нового сериала

Властелин колец: Amazon раскрывает официальное название нового сериала

Amazon купила телевизионные права на «Властелин колец» за 250 миллионов долларов.

Стало известно название нового сериала Amazon «Властелин колец». Объявление сопровождалось клипом на дорогой сериал, который будет состоять из восьми эпизодов, когда он выйдет в сентябре этого года.

Об этом сообщает independent.co.uk.

Новая серия официально называется «Властелин колец: Кольца власти». Производство восьмисерийного сериала Amazon Studios началось в Новой Зеландии в прошлом году, но, как говорят, съемки завершились в декабре.

Amazon купила телевизионные права на «Властелин колец» за 250 миллионов долларов в ноябре 2017 года. В сериале, который, как ожидается, продлится пять сезонов, снимаются Синтия Аддай-Робинсон, Джозеф Моул, Ленни Генри, Питер Муллан и Морфидд Кларк.

После выпуска первого изображения из шоу многие фанаты задались вопросом, были ли адаптированы элементы посмертного релиза Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион». Это произошло из-за демонстрации Деревьев Валинора. В книгах Толкина остаток света этих деревьев заключен в трех драгоценностях, которые называются Сильмариллами. Эти драгоценности находятся в центре внимания «Сильмариллиона».

Источник: cursorinfo.co.il/

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Темы: кино

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