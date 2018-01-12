Вместо снежек: В Харьковском зоопарке слон бросался елками

Какой Новый год без елки! Вот и в харьковском зоопарке решили не отставать и отметить праздник как положено, прикопав в вольере словнов несколько хвойных деревьев. Однако животные поняли этот жест по-своему.

На официальном сайте зоопарка появилось забавное видео, на котором большое животное, тщательно изучив неизвестное дерево, начал ним бросаться. Слон по имени Аун был настолько обескуражен, что даже выбросил одну из них из клетки.

Источник: vchaspik.ua

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