Внук Пугачевой рассказал, как он общается со своими “тетей и дядей” – Лизой и Гарри Галкиными

Поэтому неудивительно, что на большом интервью Никиты Преснякова Борису Корчевникову ему задавали вопросы о том, как он общается с Лизой и Гариком Галкиными.

Стоит отметить, что несмотря на то, что Никита с детства был самостоятельным, он никогда не отказывался от своей семьи, всегда поддерживал близких в трудные минуты и активно участвовал в семейной жизни.

Никита Пресняков признался, что Лиза и Гарри развиты не по годам

"Гарри Галкину уже нравится тяжелая музыка. Он любит Linkin Park, как и я. Он уже играет вовсю на пианино. Они прямо, блин, нереальные дети", - признается Никита Пресняков, который бывает частым гостем в их звездном доме.

Гарри Галкин

Несмотря на то, что Гарри очень творческий и разносторонний, его юная сестричка Лиза не отстает.

Вот что Никита пресняков рассказал о Лизе Галкиной:

"Лиза очень артистичная. Общаешься с ними и прямо не веришь, что им столько лет. Прямо моментами кажется, что они старше тебя".

Лиза Галкина

Отметим, как сказано в биографии Никиты Преснякова на сайте Вокруг. ТВ, Никита Пресняков родился весной 1991 года в семье известной музыкальной династии: Никита — сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, внук Аллы Пугачевой и Владимира Преснякова-старшего.

Кристина Орбакайте

С раннего детства Никита был окружен представителями российского шоу-бизнеса, он рос в музыкальной и творческой атмосфере. Он не стал выбирать для себя вокальную карьеру, как отец, больше увлекся кинематографом. Никита Пресняков известен своими экстремальными увлечениями, но его бабушка, Алла Пугачева, с детства пресекала его попытки провести время с плохой компанией. Именно она разглядела в любимом внуке талант режиссера и подарила ему первую видеокамеру на восьмой день рождения.

Источник: 1 Минута