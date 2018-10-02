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Во Франции лошадь сбежала со скачек и ворвалась в кафе (видео)

Во Франции лошадь сбежала со скачек и ворвалась в кафе (видео)

В маленьком французском городке Шантийи под Парижем лошадь ворвалась в кафе и вызвала панику среди его посетителей.

Видео инцидента опубликовал телеканал ABC.

Камера внутреннего наблюдения показала, как молодая кобыла забежала в кафе и пробежала от одной части заведения к другой, сбивая столы и стулья на своем пути.

Шокированные посетители бросились наутек, а животное обернулось и побежало обратно.

Как выяснилось, лошадь сбежала со стадиона, где происходили скачки.

Жокей Жан-Мари Бегинье рассказал местному изданию, что потерял управление лошадью, которую назвал "склонной к побегу".

Животное выбежало на дорогу, а потом забежало в кафе.

Ни один посетитель заведения не пострадал, поскольку на момент инцидента там было всего семь человек.

Но если бы лошадь забежала в кафе на пять минут раньше, то все могло закончиться намного трагичнее, так как перед этим много людей ушли из заведения на утренний поезд.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: лошадь

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