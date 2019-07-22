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22.07.2019 19:52
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Водные процедуры и особенное мороженое: как в Харьковском зоопарке спасают от жары животных

Это бурый медведь по имени Матвей. От летней жары пушистого спасает прохладный бассейн в вольере, поэтому косолапый освежается сразу же, как только пригреет солнышко. Вообще медведи, говорят в зоопарке еще те любители поплавать, а так как вольеры медведей находятся рядом, работникам иногда кажется, что косолапые даже соревнуются между собой в заплывах.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Соревновались в мастерстве и скорости заплывов. Увидев то мы решили усилить освежающий эффект и в качестве бонуса предложили нашим медведям необычное мороженое. Заморозили мясо, рыбу и разнообразные овощи, такие как помидоры, огурцы и морковь и предложили такой необычный десерт.

Бурый мишка Матвей получил целое ведерко такого мороженого, который сотрудники закрепили на специальной цепи. Перед тем как съесть вкусности косолапый достаточно наигрался - расшатывая его в разные стороны. А вот пара гималайских медведей Бай и Бума смаковали мороженым вместе. Бай, как настоящий джентльмен отгрызал лед, чтобы Бума ела сразу рыбку.

Бегемотиха Степанида говорят, в зоопарке из бассейна вообще предпочитает не выходить, а слоны регулярно принимают освежающий душ по несколько раз в день.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

После душа у слонов песочные ванны. Подобные процедуры необходимы для гигиены животных, так как в результате на коже образуется своеобразная корочка,  которая защищает животных от ожогов и от укусов насекомых. Львы и тигры вальяжно разлегшись, неспешно наблюдают за своими владениями, а вот кому летняя жара нипочём так это кораблям пустыни верблюдам и миссисипскому аллигатору Вере  -  они такой жарой поистине наслаждаются .

Летом, по словам Жанны Сивухи, обитатели зоопарка получают сезонные овощи, фрукты, кучу зелени и различные веточки в свои вольеры.

Агентство Телевидения Новости

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