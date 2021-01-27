Восемь лет комы: история жизни и аварии дочки Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского

В 1998 году известный режиссер Андрей Кончаловский в женился на актрисе Юлие Высоцкой. На момент женитьбы Андрею был 61 год, а Юлии всего 25. Уже через год в 1999 году Высоцкая родила первенца — девочку Марию. Из-за того, что жизнь родителей неразрывно связано с кинематографом и съемками, Маша с самого раннего детства блистала на телеэкранах. Впервые зрители увидели маленькую Марию в передаче "Едим дома", которую много лет вела Юлия Высоцкая. Маша иногда появлялась в кадре, помогая маме на кухне, а также была дегустатором приготовленных блюд.

Маленькая Маша Кончаловская в передаче "Едим дома"

Первую роль в кино девочка получила в возрасте 7 лет. Мария Кончаловская сыграла эпизодическую роль в сериале "Сделка". А уже через год маленькая актриса получила первую серьезную роль в фильме "Глянец", режиссером которой был ее отец Андрей Кончаловский. Главную роль в фильме сыграла Юлия Высоцкая, а Маша сыграла главную героиню в детстве.

Маша Кончаловская в фильме "Глянец"

Девочку ждала блистательная карьера актрисы, слава и успех, но жизнь распорядилась иначе.

Авария, которая разделила жизнь семьи Кончаловских на до и после

В 2013 году Андрей Кончаловский с Юлией Высоцкой и детьми Машей и Петей поехали на отдых в Францию. Именно там случилась страшная трагедия. Андрей Кончаловский, будучи за рулем автомобиля, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем. Больше всего в той трагедии пострадала дочка супругов Маша — девочке на тот момент было 13 лет. Она получила тяжелейшую травму головы. Перевозить травмированную девочку в карете скорой помощи было опасно, поэтому в больницу Марселя ее доставили на вертолете со специальным оборудованием на борту. Девочку ввели в медикаментозную кому. Она была подключенная к аппарату искусственного жизнеобеспечения во Франции несколько месяцев, после чего Машу перевезли в Россию, где за ее жизнь продолжают бороться медики.

Фото с места аварии

Со дня аварии прошло уже 8 лет, но Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая никак не комментируют и не дают интервью на тему того, как чувствует себя девочка, и как проходит ее реабилитация.

В одном из интервью Андрей Кончаловский лишь сказал о том, что его главная цель, которую он будет добиваться до конца своей жизни это поставит свою дочь на ноги.

Эти слова дают надежду на то, что у Маши Кончаловской есть шансы на выздоровление и девочка идет на поправку.

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Источник: 1 Минута