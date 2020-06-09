Воспроизводит видео: Харьков покупает "умную" клумбу за 7 миллионов

В Харькове за 7 миллионов гривен купят "умную" клумбу. Металлическая конструкция весом в 1600 килограмм с помощью светодиодов будет воспроизводить рисунки и видео.

Как сообщает Kharkiv Today, специализированное коммунальное предприятие "Харьковзеленстрой" Харьковского городского совета хочет купить декоративную конструкцию "Цветник" с элементами иллюминации за 7 013 598 гривен. Это стало известно из тендерной документации, опубликованной на сайте государственных закупок ProZorro.

В КП отметили, что в стоимость декоративной конструкции должна входить стоимость ограждения территории, где светильник будет устанавливаться, монтаж с использованием собственных материалов фирмы-подрядчика и собственных рабочих, стоимость транспортировки и разгрузки. Конструкция будет включать несколько геометрических элементов.

"Декоративная конструкция "Цветник" с элементами иллюминации представляет собой сборный металлический каркас, который состоит из отдельных геометрических элементов с закрепленными на них управляемыми световыми приборами. Световая конструкция устанавливается на подготовленный участок земли на металлических опорных стойках и предназначена для демонстрации в темное время суток динамических и статических световых эффектов", — пояснили в "Харьковзеленстрое".

В светильнике установят LED-светодиоды разных цветов, которые будут соединены между собой в один узор. Все элементы конструкции закрепят над поверхностью земли на высоте не менее 15 сантиметров на металлических стойках, которые в свою очередь забьют в землю на глубину не менее 40 сантиметров.

Элементов в конструкции будет много: шестиугольник (104 штуки), разные виды угловых элементов (52, 22, 4 и 2 штуки), прямолинейный элемент (48 штук), два внешних контура (2 штуки), а также шкафы управления и питания конструкции (7 штук). Их изготовят из алюминия и прикрепят светодиодные ленты, стойки — из профильной нержавеющей трубы.

В шкафах управления и питания будет находиться система охлаждения и фильтрации воздуха. Декоративная светодиодная клумба предназначена для ежедневного использования, поэтому КП требует, чтобы все элементы были защищены от влияния ультрафиолетового излучения, ветра, влаги, конструкция могла работать при температурах от минус 15 до плюс 40 градусов.

Весить она будет 1600 килограмм. "Умный" светильник должен читать файлы flash-анимации, видео, jpg, png, gif. Гарантию на металлическую конструкцию просят два года, на светодиоды — год. Аукцион запланирован на 11 августа. Товар должны поставить до конца 2020 года.

Источник: kh.vgorode.ua/

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