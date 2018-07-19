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Восторженная встреча вратаря сборной Франции в его родном городе

Восторженная встреча вратаря сборной Франции в его родном городе

Чемпионы мира по футболу игроки Франции проджолжают почивать на лаврах. Вратарь Уго Льорис почувствовал, что такое любовь земляков.

Льорис приехал в свой родной город - Ниццу.

Когда он появился на балконе восторгу местных жителей не было предела.

В общей сложности приблизительно 6000 жителей Ниццы пришли восхититься Уго Льорисом - вратарем номер один чемпионов мира-2018 по футболу сборной Франции.


Агентство Телевидения Новости

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