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Восторженная встреча вратаря сборной Франции в его родном городе
Чемпионы мира по футболу игроки Франции проджолжают почивать на лаврах. Вратарь Уго Льорис почувствовал, что такое любовь земляков.
Льорис приехал в свой родной город - Ниццу.
Когда он появился на балконе восторгу местных жителей не было предела.
В общей сложности приблизительно 6000 жителей Ниццы пришли восхититься Уго Льорисом - вратарем номер один чемпионов мира-2018 по футболу сборной Франции.
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