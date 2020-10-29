“Вот что с людями делает любовь”: 56-летний Киану Ривз влюбился, побрился и резко помолодел
Красавчик Нео из “Матрицы” в последнее время предпочитал образ “хиппи” – с длинными волосами и бородой, в мешковатой одежде.
56-летний актер-холостяк и с дамами замечен не был. У него большой фан-клуб и практически каждая незамужняя леди мечтала завоевать сердце красавчика.
А тут вдруг его стали замечать в обществе художницы Александры Грант.
Фанатки резко ополчились на нее, а одна неадекватная девица вообще стала ее преследовать и угрожать. Пришлось обращаться в полицию.
И тут неожиданно актер резко поменял внешность – подстригся под ежик, сбрил бороду и заметно похудел.
Все обратили внимание, что такие перемены пошли только на пользу голливудской звезде. Он стал выглядеть гораздо моложе своего возраста.
По предположениям журналистов, радикальные изменения связаны с тем, что запускается в работу новая, четвертая часть “Матрицы”.
Источник: 1 Минута