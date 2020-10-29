“Вот что с людями делает любовь”: 56-летний Киану Ривз влюбился, побрился и резко помолодел

Красавчик Нео из “Матрицы” в последнее время предпочитал образ “хиппи” – с длинными волосами и бородой, в мешковатой одежде.

Киану Ривз

56-летний актер-холостяк и с дамами замечен не был. У него большой фан-клуб и практически каждая незамужняя леди мечтала завоевать сердце красавчика.

А тут вдруг его стали замечать в обществе художницы Александры Грант.

Киану Ривз и Александра Грант

Фанатки резко ополчились на нее, а одна неадекватная девица вообще стала ее преследовать и угрожать. Пришлось обращаться в полицию.

И тут неожиданно актер резко поменял внешность – подстригся под ежик, сбрил бороду и заметно похудел.

Новый имидж Киану Ривза

Все обратили внимание, что такие перемены пошли только на пользу голливудской звезде. Он стал выглядеть гораздо моложе своего возраста.

По предположениям журналистов, радикальные изменения связаны с тем, что запускается в работу новая, четвертая часть “Матрицы”.

Источник: 1 Минута