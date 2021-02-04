Воздушные булочки за 3 минуты: так быстро выпечку к завтраку вы еще не готовили. Необычный рецепт
Тесто замешивается за три минуты с помощью блендера. Если его нет, то можно просто венчиком это сделать. В целом на приготовления булочек уходит не больше двадцати минут, поэтому смело готовьте на завтрак.
Ингредиенты:
- молоко – 200 мл
- яйца – 2 шт.
- мука – 150 г
- соль – 1/3 ч. л.
- растительное масло – 1 ст. л.
Из этого количества ингредиентов получается целая гора вкусных булочек. Сможет позавтракать вся семья.
Быстрые булочки на завтрак
Приготовление:
1. В чашу миксера всыпаем пшеничную муку. Добавляем яйца, молоко, соль и ложку растительного масла. Смешиваем до однородности.
2. Берем маленькие формы для кексов. Каждую формочку заполняем на 1/3.
3. Ставим в разогретую духовку до 220 градусов на 15 минут. Когда булочки поднимутся, уменьшаем температуру до 150 градусов, и выпекаем еще примерно 7-10 минут.
Готовые воздушные булочки сразу подаем к столу. Начинку добавляем по вкусу и желанию. Кстати, начинку можно добавить не только сладкую. Даже курица с овощами подойдет.
Видео с рецептом:
Источник: 1 Минута