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04.02.2021 21:36
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Воздушные булочки за 3 минуты: так быстро выпечку к завтраку вы еще не готовили. Необычный рецепт

Воздушные булочки за 3 минуты: так быстро выпечку к завтраку вы еще не готовили. Необычный рецепт

Тесто замешивается за три минуты с помощью блендера. Если его нет, то можно просто венчиком это сделать. В целом на приготовления булочек уходит не больше двадцати минут, поэтому смело готовьте на завтрак.

Ингредиенты:

  • молоко – 200 мл
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 150 г
  • соль – 1/3 ч. л.
  • растительное масло – 1 ст. л.

Из этого количества ингредиентов получается целая гора вкусных булочек. Сможет позавтракать вся семья.

Воздушные булочки за 3 минуты: так быстро выпечку к завтраку вы еще не готовили. Необычный рецепт Быстрые булочки на завтрак

Приготовление:

1. В чашу миксера всыпаем пшеничную муку. Добавляем яйца, молоко, соль и ложку растительного масла. Смешиваем до однородности.

2. Берем маленькие формы для кексов. Каждую формочку заполняем на 1/3.

3. Ставим в разогретую духовку до 220 градусов на 15 минут. Когда булочки поднимутся, уменьшаем температуру до 150 градусов, и выпекаем еще примерно 7-10 минут.

Готовые воздушные булочки сразу подаем к столу. Начинку добавляем по вкусу и желанию. Кстати, начинку можно добавить не только сладкую. Даже курица с овощами подойдет.

Видео с рецептом:

Источник: 1 Минута

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