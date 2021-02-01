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Воздушные пампушки с чесноком на воде и без яиц: очень вкусно с супом, борщом или даже просто так

Воздушные пампушки с чесноком на воде и без яиц: очень вкусно с супом, борщом или даже просто так

Ингредиенты:

  • 450г муки
  • 250 мл воды
  • 10 г сухих дрожжей
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 30 мл растительного масла
  • пучок укропа
  • яйцо (для смазывания булочек, по желанию)

Приготовление:

  1. Небольшой пучок укропа помыть и хорошо высушить. Нарезать мелко.
  2. Муку обязательно просеять несколько раз. Затем в муку добавить соль, сахар и сухие дрожжи. Перемешать.
  3. Воду соединить с растительным маслом, и вылить жидкость в мучную смесь. Перемешать ложкой.
  4. Добавить нарезанную зелень, замесить тесто руками на столе (примерно 10 минут).
  5. Для расстойки теста понадобится мультиварка. Дно мультиварки нужно смазать растительным маслом. Переложить тесто, его также немного смазать маслом. Включить режим "Мультиповар" (35 градусов), оставить примерно на 1-1,15 час. Если мультиварки нет,  то можно это сделать на дверце включенной духовке. Понадобится около 1,5-2 часов.
  6. Тесто обмять, разделить на десять равных кусочков. Из каждого кусочка сделать шарик. Переложить в форму, устеленную пергаментной бумагой. Форму накрыть полотенцем, поставить на дверцу открытой духовки, температура 150 градусов.
  7. Когда булочки увеличатся, можно ставить в духовку. Выпекать при 160-180 градусах, около 25-30 минут.
  8. За 10 минут до готовности, пампушки смазать взбитым яйцом. Горячие булочки полить чесночной заправкой.

Чтобы приготовить чесночную намазку, нужно смешать 50 мл растительного масла, 0,5 ч. л. соли и чеснок, пропущенный через пресс (целая головка или по вкусу). Намазку можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.

Источник: 1 Минута

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