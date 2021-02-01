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Воздушные пампушки с чесноком на воде и без яиц: очень вкусно с супом, борщом или даже просто так
Ингредиенты:
- 450г муки
- 250 мл воды
- 10 г сухих дрожжей
- 1 ч. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 30 мл растительного масла
- пучок укропа
- яйцо (для смазывания булочек, по желанию)
Приготовление:
- Небольшой пучок укропа помыть и хорошо высушить. Нарезать мелко.
- Муку обязательно просеять несколько раз. Затем в муку добавить соль, сахар и сухие дрожжи. Перемешать.
- Воду соединить с растительным маслом, и вылить жидкость в мучную смесь. Перемешать ложкой.
- Добавить нарезанную зелень, замесить тесто руками на столе (примерно 10 минут).
- Для расстойки теста понадобится мультиварка. Дно мультиварки нужно смазать растительным маслом. Переложить тесто, его также немного смазать маслом. Включить режим "Мультиповар" (35 градусов), оставить примерно на 1-1,15 час. Если мультиварки нет, то можно это сделать на дверце включенной духовке. Понадобится около 1,5-2 часов.
- Тесто обмять, разделить на десять равных кусочков. Из каждого кусочка сделать шарик. Переложить в форму, устеленную пергаментной бумагой. Форму накрыть полотенцем, поставить на дверцу открытой духовки, температура 150 градусов.
- Когда булочки увеличатся, можно ставить в духовку. Выпекать при 160-180 градусах, около 25-30 минут.
- За 10 минут до готовности, пампушки смазать взбитым яйцом. Горячие булочки полить чесночной заправкой.
Чтобы приготовить чесночную намазку, нужно смешать 50 мл растительного масла, 0,5 ч. л. соли и чеснок, пропущенный через пресс (целая головка или по вкусу). Намазку можно приготовить заранее и хранить в холодильнике.
Источник: 1 Минута
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