Воздушный и пористый пирог с нутеллой: такой быстрый рецепт, что успеваю приготовить даже к завтраку

Ингредиенты (форма 18 см):

2 яйца

50 г подсолнечного масла

190 г муки

75 г сахара

8 разрыхлителя

80 г йогурта или сметаны

30 мл молока

100 г нутеллы

Как приготовить пирог с нутеллой?

Взбейте слегка яйца с сахаром.

Добавьте подсолнечное масло, йогурт, молоко и перемешайте.

Затем соедините с просеянной мукой и разрыхлителем.

Подготовьте форму: смажьте ее сливочным маслом и присыпьте мукой. Распределите тесто, на него хаотично выложите нутеллу ложкой. Деревянной шпажкой или просто ручкой ложки сделайте круговые движения, чтобы нутелла немного объединилась с тестом.

Выпекать пирог в духовке 30 минут при 180 °C.

Домашняя выпечка с нутеллой

Источник: 1 Минута