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Воздушный и пористый пирог с нутеллой: такой быстрый рецепт, что успеваю приготовить даже к завтраку

Воздушный и пористый пирог с нутеллой: такой быстрый рецепт, что успеваю приготовить даже к завтраку

Ингредиенты (форма 18 см):

  • 2 яйца
  • 50 г подсолнечного масла
  • 190 г муки
  • 75 г сахара
  • 8 разрыхлителя
  • 80 г йогурта или сметаны
  • 30 мл молока
  • 100 г нутеллы

Как приготовить пирог с нутеллой?

Взбейте слегка яйца с сахаром.

Добавьте подсолнечное масло, йогурт, молоко и перемешайте.

Затем соедините с просеянной мукой и разрыхлителем.

Подготовьте форму: смажьте ее сливочным маслом и присыпьте мукой. Распределите тесто, на него хаотично выложите нутеллу ложкой. Деревянной шпажкой или просто ручкой ложки сделайте круговые движения, чтобы нутелла немного объединилась с тестом.

Выпекать пирог в духовке 30 минут при 180 °C.

Воздушный и пористый пирог с нутеллой: такой быстрый рецепт, что успеваю приготовить даже к завтраку
Домашняя выпечка с нутеллой

Источник: 1 Минута

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