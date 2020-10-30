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Воздушный и пористый пирог с нутеллой: такой быстрый рецепт, что успеваю приготовить даже к завтраку
Ингредиенты (форма 18 см):
- 2 яйца
- 50 г подсолнечного масла
- 190 г муки
- 75 г сахара
- 8 разрыхлителя
- 80 г йогурта или сметаны
- 30 мл молока
- 100 г нутеллы
Как приготовить пирог с нутеллой?
Взбейте слегка яйца с сахаром.
Добавьте подсолнечное масло, йогурт, молоко и перемешайте.
Затем соедините с просеянной мукой и разрыхлителем.
Подготовьте форму: смажьте ее сливочным маслом и присыпьте мукой. Распределите тесто, на него хаотично выложите нутеллу ложкой. Деревянной шпажкой или просто ручкой ложки сделайте круговые движения, чтобы нутелла немного объединилась с тестом.
Выпекать пирог в духовке 30 минут при 180 °C.
Источник: 1 Минута
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