Воздушный омлет-суфле за 3 минуты: элементарный, но оригинальный рецепт

Для омлета-суфле понадобится:

Яйца – 2 шт.

Соль – 1/4 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Сливочное масло

Приготовление:

Сначала отделите желтки от белков.

Желтки перемешайте с солью. А белки соедините с сахаром, и взбейте венчиком до густой пышной пены.

Затем объедините две массы (желтки и белки).

Сковороду разогрейте и смажьте небольшим кусочком сливочного масла. Переложите воздушную яичную массу, накройте крышкой. Жарить 3 минуты, затем омлет сложить пополам. Обжарить еще несколько секунд.

Подробный рецепт смотрите в видео

Источник: 1 Минута