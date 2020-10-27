27.10.2020 22:57
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Воздушный омлет-суфле за 3 минуты: элементарный, но оригинальный рецепт
Для омлета-суфле понадобится:
- Яйца – 2 шт.
- Соль – 1/4 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Сливочное масло
Приготовление:
Сначала отделите желтки от белков.
Желтки перемешайте с солью. А белки соедините с сахаром, и взбейте венчиком до густой пышной пены.
Затем объедините две массы (желтки и белки).
Сковороду разогрейте и смажьте небольшим кусочком сливочного масла. Переложите воздушную яичную массу, накройте крышкой. Жарить 3 минуты, затем омлет сложить пополам. Обжарить еще несколько секунд.
Подробный рецепт смотрите в видео
Источник: 1 Минута
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