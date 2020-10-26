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Воздушный осенний яблочный пирог: один из самых вкусных и простых рецептов домашней выпечки

Воздушный осенний яблочный пирог: один из самых вкусных и простых рецептов домашней выпечки

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 300 г муки
  • 250 мл греческого йогурта или кефира, сметаны
  • 3 яйца
  • 150 г сахара
  • 50 мл подсолнечного масла
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 2-3 яблока
  • цедра одного лимона

Форма: диаметр 21 см

Время выпечки и температурный режим: 50 минут, 180 ℃

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яйца взбейте миксером до однородной пены. В процессе постепенно добавьте сахар.

Затем соедините яичную массу с йогуртом.

Добавьте растительное масло и цедру одного лимона. Перемешайте.

Муку отдельно смешайте с разрыхлителем. Затем сухие ингредиенты в два-три подхода просейте в массу. Каждый раз перемешивайте миксером (или обычным венчиком).

Каждое яблоко разрежьте на четвертинки, потом нарезать пластинками.

Тесто переложите в форму. Яблоки выложите по кругу, вдавливая немного их в тесто, и можно выпекать. Дно формы обязательно застелите пергаментной бумагой.

Яблочный пирог: видео-рецепт

Источник: 1 Минута

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