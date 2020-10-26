Воздушный осенний яблочный пирог: один из самых вкусных и простых рецептов домашней выпечки
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 300 г муки
- 250 мл греческого йогурта или кефира, сметаны
- 3 яйца
- 150 г сахара
- 50 мл подсолнечного масла
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 2-3 яблока
- цедра одного лимона
Форма: диаметр 21 см
Время выпечки и температурный режим: 50 минут, 180 ℃
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яйца взбейте миксером до однородной пены. В процессе постепенно добавьте сахар.
Затем соедините яичную массу с йогуртом.
Добавьте растительное масло и цедру одного лимона. Перемешайте.
Муку отдельно смешайте с разрыхлителем. Затем сухие ингредиенты в два-три подхода просейте в массу. Каждый раз перемешивайте миксером (или обычным венчиком).
Каждое яблоко разрежьте на четвертинки, потом нарезать пластинками.
Тесто переложите в форму. Яблоки выложите по кругу, вдавливая немного их в тесто, и можно выпекать. Дно формы обязательно застелите пергаментной бумагой.
Яблочный пирог: видео-рецепт
Источник: 1 Минута