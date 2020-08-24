Возле ХНАТОБа проходит концерт, посвященный Дню Независимости Украины

Перед ХНАТОБом проходит торжественный концерт «PEOPLE.UKRAINE». Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

В программе:

- оркестр и солисты СХID OPERA с современным репертуаром;

- Большой академический Слобожанский ансамбль песни и танца;

- тематическое цирковое шоу с участием акробатов на батутах;

- батл скрипачки и бит боксеров;

- акробатический рок-н-ролл победителей международных конкурсов и фестивалей от спортивного клуба «Саммит»;

- чарлидинг-шоу с участием профессиональных спортсменов и рекордсменов Украины в номинации «почетного возраста» команды «Nice Ladies»;

- велоэкстрим;

- шоу роллеров;

- современная обработка украинских народных песен;

- демонстрация коллекции вышиванок «Слобожанка» при поддержке Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна;

- певица GARNA (полуфиналистка отбора на «Eurovision Song Contest 2020»).

В завершение - выступление PRIME ORCHESTRA, пиротехническое шоу с сочетанием хореографии, акробатических трюков, вокала на сцене и на крыше Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.В. Лысенко.

Агентство Телевидения Новости