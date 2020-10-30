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Сегодня 15:08
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Возьмите печенье, орехи и еще несколько ингредиентов и приготовьте восхитительное пирожное «Муравейник»

Возьмите печенье, орехи и еще несколько ингредиентов и приготовьте восхитительное пирожное «Муравейник»

Ингредиенты:

  • Печенье топленое молоко – 600 г
  • Сгущёнка вареная – 500 г
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Масло сливочное – 130 г
  • Орехи грецкие – 150 г
  • Молочный шоколад – 50 г

Пошаговый рецепт приготовления пирожного можно также посмотреть в видео.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

  1. Орехи заранее обжарить, измельчить в блендере. Печенье поломать руками на меленькие кусочки. Соединить ингредиенты в миске.
  2. Вареную сгущенку взбить со сметаной 2 минуты. Потом добавить мягкое сливочное масло и еще раз взбить до однородности.
  3. Сгущенку соединить с орехами и печеньем. Перемешать.
  4. Из массы сформовать шарики (руки можно слегка смочить водой) и выложить на доску, обмотанную пищевой пленкой. Пирожные щедро посыпать тертым шоколадом, поставить в холодильник.

Через два часа можно пить чай и наслаждаться райским вкусом пирожного «Муравейник».

Источник: 1 Минута

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