Возьмите печенье, орехи и еще несколько ингредиентов и приготовьте восхитительное пирожное «Муравейник»

Ингредиенты:

Печенье топленое молоко – 600 г

Сгущёнка вареная – 500 г

Сметана – 2 ст. л.

Масло сливочное – 130 г

Орехи грецкие – 150 г

Молочный шоколад – 50 г

Пошаговый рецепт приготовления пирожного можно также посмотреть в видео.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Орехи заранее обжарить, измельчить в блендере. Печенье поломать руками на меленькие кусочки. Соединить ингредиенты в миске. Вареную сгущенку взбить со сметаной 2 минуты. Потом добавить мягкое сливочное масло и еще раз взбить до однородности. Сгущенку соединить с орехами и печеньем. Перемешать. Из массы сформовать шарики (руки можно слегка смочить водой) и выложить на доску, обмотанную пищевой пленкой. Пирожные щедро посыпать тертым шоколадом, поставить в холодильник.

Через два часа можно пить чай и наслаждаться райским вкусом пирожного «Муравейник».

Источник: 1 Минута