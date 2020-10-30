Сегодня 15:08
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Возьмите печенье, орехи и еще несколько ингредиентов и приготовьте восхитительное пирожное «Муравейник»
Ингредиенты:
- Печенье топленое молоко – 600 г
- Сгущёнка вареная – 500 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Масло сливочное – 130 г
- Орехи грецкие – 150 г
- Молочный шоколад – 50 г
Пошаговый рецепт приготовления пирожного можно также посмотреть в видео.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
- Орехи заранее обжарить, измельчить в блендере. Печенье поломать руками на меленькие кусочки. Соединить ингредиенты в миске.
- Вареную сгущенку взбить со сметаной 2 минуты. Потом добавить мягкое сливочное масло и еще раз взбить до однородности.
- Сгущенку соединить с орехами и печеньем. Перемешать.
- Из массы сформовать шарики (руки можно слегка смочить водой) и выложить на доску, обмотанную пищевой пленкой. Пирожные щедро посыпать тертым шоколадом, поставить в холодильник.
Через два часа можно пить чай и наслаждаться райским вкусом пирожного «Муравейник».
Источник: 1 Минута
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