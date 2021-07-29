Возвращение Лободы в Украину: артистка намерена устроить гастрольный тур по городам родной страны

Светлана Лобода уже много лет живет и работает в России. Певица давно не выступала в Украине с сольным концертом, а последние ее выступления пытались сорвать активисты. Однако недавно стало известно, что Светлана Лобода выступит с сольным концертом в Одессе. Выступит артистка 14 августа клубе Ibiza Beach Club. Стоимость билетов на выступление звезды стартует от 1300 грн до 12 000 грн. Несмотря на высокую стоимость, билеты на концерт "разлетелись" сразу.

Недавно певица посетила Украинку, чтобы пропиарить свое выступление, а также новый клип от выдающегося украинского режиссера Алана Бадоева. По городу Светлана передвигалась не одна, а в сопровождении охраны, сообщает телеканал LIVE.

Светлана Лобода в Украине: кадр телеканал LIVE

Журналисты программы "Разоблачения" на телеканале LIVE попытались пообщаться с певицей, когда она была в Украине. Лобода не хотела давать интервью, но обмолвилась, что вскоре планирует целый гастрольный тур по городам Украины.

Лобода в Украине: кадр телеканал LIVE

Напомним, недавно стало известно, что в Украину с сольным концертом впервые за 7 лет приедет Ани Лорак. Концерт запланирован на 16-17 августа в ночном клубе Одессы "Итака". Билеты на выступление звезды уже в свободной продаже. Их стоимость варьируется от 900 грн до 7,5 тыс грн.

Источник: 1 Минута