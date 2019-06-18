Вперше в Україні в Харкові талановиті музиканти отримають іменні стипендії

Вперше в Україні, в Харкові обдаровані музиканти отримають іменні стипендії. Ця ініціатива знайшла відгук в ділових колах міста. Іменні стипендії від меценатів музикантам Молодіжного академічного симфонічного оркестру "Слобожанський" будуть виплачуватися вже починаючи з наступного концертного сезону і в розмірі місячного окладу. Першим, стипендіальну банківську картку отримав лауреат міжнародних конкурсів, кларнетист Владислав Петрик. В оркестрі планують, що кількість стипендіатів збільшиться вже незабаром після літніх відпусток.

Вручення банківської картки, на яку щомісяця нараховуватиметься іменна стипендія, відбулося прямо на репетиції заключного в цьому сезоні концерту МАСО «Слобожанський». Першим стипендіатом став кларнетист Владислав Петрик, у якого більше всіх в оркестрі перемог на престижних музичних конкурсах. Саме він, першим з оркестрантів, щомісячно отримуватиме стипендію в розмірі 6500 грн. Картку Владиславу особисто вручив підприємець-меценат Денис Чистяков. Денис вже не перший рік співпрацює з оркестром в рамках благодійного концерту «Класична феєрія». І, коли Громадська організація братів Дворніченків "Культура і розвиток" звернулася з пропозицією взяти на себе виплату стипендії оркестрантам – теж пішов назустріч. «Радий стати засновником доброї традиції і, сподіваюся, що до починання приєднаються й інші підприємці. – розповідає Денис. - Звісно, цей крок не спрямований на отримання комерційної вигоди. Але у мене самого двоє дітей. Тому я розумію, що, допомагаючи молоді, ми вкладаємо і в своє майбутнє. Адже всі ми живемо в Україні і якщо хочемо, щоб тут жилося краще, то кожен повинен щось робити для цього».

За словами заступника директора Молодіжного оркестру та керівника Громадської організації братів Дворніченків "Культура і розвиток" Олександра Дворніченко, незабаром стипендіатів стане більше. Переговори про надання стипендій вже ведуться з цілим рядом харківських підприємців, а в планах адміністрації, з часом, охопити стипендіями всіх 70 оркестрантів: «Шлях музиканта вибирають молоді люди, для яких матеріальні цінності не є визначальними. Але в молодості, окрім творчого зростання, музикант вирішує ще й інші завдання, серед них стабільне матеріальне становище займає далеко не останнє місце. «МАСО «Слобожанський» фінансується з бюджету і збільшити зарплату можливостей немає. І мені особливо приємно, що ініціатива Громадської організації «Культура і розвиток», отримала підтримку в харківських ділових колах і тепер Харків показує всій країні прекрасний приклад успішної співпраці культури і бізнесу».

А художній керівник колективу, народний артист України Гаррій Абаджян вважає, що МАСО «Слобожанський» стане центром тяжіння для молодих музичних талантів з усієї України: «Наші молоді музиканти мають можливість вдосконалювати свою майстерність виступаючи на одній сцені з видатними світовими музикантами. З оркестром виступали диригенти – Аллін Власенко і Віталій Протасов, легенда світового джазу, валторніст Аркадій Шилклопер, скрипалі - американка Елізабет Піткерн, яка грає на легендарній "Червоної скрипці" Страдіварі, а також Валерій Соколов, Даніїл Австріх, Олексій Семененко та багато інших. А стипендії дозволять створити нашим талановитим музиканти прийнятні умови на Батьківщині, щоб молодь не виїжджала за кордон, і сьогодні ми зробили для цього ще один крок вперед».

Свою першу стипендію Владислав Петрик планує витратити на комплектуючі для кларнета, це дозволить поліпшити звучання інструменту і зробить його зручнішим. А його однорічний син Альоша теж отримає подарунок - дитячі кубики, які він дуже любить.

Довідка

Молодіжний академічний симфонічний оркестр «Слобожанський» (МАСО "Слобожанський") – єдиний професійний повний симфонічний молодіжний оркестр в Україні. Створений у 1993 році за ініціативи творчої інтелігенції для того, щоб молоді талановиті музиканти могли творчо реалізуватись в Україні. Художній керівник оркестру – народний артист України, заслужений діяч мистецтв, професор, перший проректор ХНУМ ім. І.П. Котляревського Гаррій Абаджян. У складі творчого колективу талановиті молоді музиканти-виконавці з різних міст України. Значна частина з них – лауреати національних і міжнародних конкурсів. У репертуарі оркестру практично всі шедеври світової класичної музики. Ще 1994 році на Європейському Музичному Фестивалі в Копенгагені (Данія) МАСО «Слобожанський» був визнаний кращим молодіжним симфонічним оркестром Європи. МАСО «Слобожанський» співпрацював з видатними диригентами і виконавцями, серед яких: Теодор Кучар (США), Елізабет Піткерн (США), Девід Драммонд (Великобританія), Володимир Крайнєв (Німеччина), Володимир Сіренко (Україна), Аркадій Шилклопер (Німеччина), Гавріель Хейне (США), Сергій Стільмашенко (Франція), Валерій Соколов (Україна), Данило Австрія (Німеччина) і багато інших. За вагомий внесок у розвиток і збагачення української культури, утвердження національних ідеалів музичної творчості, у 2008 році Молодіжному симфонічному оркестру «Слобожанський» присвоєно статус академічного.

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