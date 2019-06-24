Вперше за 28 років. Українці отримали золото на фестивалі Каннські леви

Копірайтери Віталій Капустян та Ілля Янковський з агентства BBDO Ukraine завоювали золото на Міжнародному фестивалі креативності Каннські леви.

Про це у своєму Facebook повідомила офіційний представник Cannes Lions в Україні Ірина Кузнєцова.

Капустян і Янковський перемогли в категорії Film, в програмі Young Lions.

Як пише reklamaster, золото українцям приніс цей ролик:

Нагорода Young Lions вручається в декількох категоріях в рамках фестивалю Каннські леви молодим креативщикам до 30 років.

Раніше срібло Young Lions виграли українці Тимофій Щербаков і Христина Фощан в категорії Design, а Ілля і Катерина Ануфрієнко — в категорії Print.

Источник: style.nv.ua

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