Сегодня 10:20
Просмотров: 11
Вперше за 28 років. Українці отримали золото на фестивалі Каннські леви
Копірайтери Віталій Капустян та Ілля Янковський з агентства BBDO Ukraine завоювали золото на Міжнародному фестивалі креативності Каннські леви.
Про це у своєму Facebook повідомила офіційний представник Cannes Lions в Україні Ірина Кузнєцова.
Капустян і Янковський перемогли в категорії Film, в програмі Young Lions.
Як пише reklamaster, золото українцям приніс цей ролик:
Нагорода Young Lions вручається в декількох категоріях в рамках фестивалю Каннські леви молодим креативщикам до 30 років.
Раніше срібло Young Lions виграли українці Тимофій Щербаков і Христина Фощан в категорії Design, а Ілля і Катерина Ануфрієнко — в категорії Print.
Источник: style.nv.ua
Загрузка...