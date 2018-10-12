Впервые в истории: украинская песня попала в хит-парад Shazam

Песня украинской группы KAZKA «Плакала» вошла в десятку мирового чарта Shazam.

ФАКТ. Хит попал на десятое место в Топ-100 мирового чарта платформы Shazam. Также он занимает вторую строчку украинского Топ-100 Shazam.

ВЕРСИЯ. Песня на украинском языке впервые вызывает такой резонанс в мире. Продюсер Юрий Никитин утверждает, что свою роль здесь сыграла правильная музыка, созвучная с текстом, а также правильная подача голоса украинской певицы.

ОТМЕТИМ. Также песня «Плакала» побила рекорд на YouTube среди песен на украинском языке. Аудиоверсию прослушали 57 млн человек, а видео с 25 сентября набрало 6 млн просмотров.

Источник: http://etcetera.media

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