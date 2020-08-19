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Впервые за 19 лет. Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединятся на экране

Впервые за 19 лет. Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединятся на экране

Голливудские актеры и экс-супруги Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединятся на экране.

51-летняя актриса и ее 56-летний экс-супруг примут участие в живых чтениях комедии 1982 года Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай, пишет CNN.

Пока не известно, какие роли исполнят Энистон и Питт и в каких сценах появятся вместе.Впервые за 19 лет. Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединятся на экране

Помимо экс-супругов, в чтениях также примут участие Джулия Робертс, Мэттью Макконахи, Шон Пенн, Морган Фримен и многие другие звезды.

Сообщается, что чтение состоится в четверг, 20 августа на Facebook Live и TikTok. Целью онлайн-ивента является сбор средств для некоммерческой организации Шона Пенна CORE, которая помогает в тестировании вакцины против COVID-19.

Стоит отметить, что это сотрудничество Энистон и Питта стане первым за 19 лет. Ранее экс-супруги появились вместе в 2001 году в одном из эпизодов сериала Друзья.

 

Источник: nv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: кино

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