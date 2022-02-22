Все буде добре: Океан Ельзи провел концерт на "мосту Кличко" в Киеве

22 февраля в 15:00 музыканты "Океана Эльзы", которые снова спели о весне, выступили на пешеходно-велосипедном мосту (более известном как "мост Кличко"), чтобы показать, что "мы сильны и едины".

На мероприятии присутствовал стриммер сайта "Сегодня", который застал много народа. На бесплатный концерт-объединение мог попасть каждый желающий.

"Океан Эльзы" собрал сегодня киевлян и гостей города на объединительный концерт под лозунгом "Мы здесь. Мы вместе. Мы сильны и едины!"

Святослав Вакарчук спел несколько хитовых песен вместе со всеми собравшимися.

Отметим, группа уже четыре года не давала концерты на больших стадионах и шесть лет не выпускала новых альбомов.

В 2021 году фронтмен коллектива Святослав Вакарчук выпустил сольный альбом "Оранжерея", который посвятил отцу.

Осенью прошлого года группа сообщила о начале работы над новым альбомом и анонсировала мировой тур, который начнется концертом на киевском НСК "Олимпийский" (25 июня).

Источник: stars.segodnya.ua/

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