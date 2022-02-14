Все, что нужно знать перед покупкой солнцезащитных очков Ray-Ban

Бренд Ray-Ban, основанный в 1936 г. компанией Bausch and Lomb в Рочестере, штат Нью-Йорк, является неотъемлемой частью классической Америки и ретростиля. Солнцезащитные очки компании носили многие известные личности. Например, генерал Дуглас Макартур, который выбрал зеркальные авиаторы. Кстати, это были первые зеркальные солнцезащитные очки, запущенные в производство. Главные герои фильма Top Gun использовали классические авиаторы бренда.

Как развивался бренд

Сегодня Ray-Ban работает в рамках международной итальянской компании Luxottica в Милане, Италия. Luxottica владеет несколькими другими известными брендами, такими как Persol, Oliver Peoples, Arnette и Prada Eyewear. Благодаря такой основательной базе сейчас Ray-Ban может предложить более широкий выбор стильных солнцезащитных очков, чем когда-либо прежде, в том числе, десятки моделей для мужчин и женщин. Здесь представлен настолько широкий выбор вариантов цветов и материалов, что порой теряешься. Приобрести солнцезащитные очки «Рей-Бен» можно на сайте https://raybanco.com.ua/.

Какие очки можно приобрести

Самые популярные модели бренда:

Wayfarer Classic. Эта модель появилась в 1952 г. Она быстро стала одной из самых популярных (и часто подделываемых) на рынке. Характеризуется прочной ацетатной оправой, логотипами на каждой дужке, двумя крошечными металлическими овалами на передней части оправы. Wayfarer Classics можно купить с несколькими вариантами цвета линз на выбор. Также периодически выпускаются специальные версии Wayfarer: от хищных принтов до стандартных глянцевых черных и черепаховых расцветок.

Clubmaster Classic. Одна из винтажных форм Ray-Ban с линзами в проволочной оправе, надбровными вставками, дужками из ацетата. Как и в Wayfarer, вы найдете логотип Ray-Ban на каждой дужке, крошечные металлические вставки рядом с петлями корпуса. Классические очки Clubmasters – черная ацетатная оправа с золотистым металлом, классические зеленые линзы Ray-Ban G-15. Есть варианты с оправой черепаховой расцветки и поляризованными линзами, линзами G-15.

New Wayfarer. Эта смелая модель с оправой из ацетата, основанная на оригинальной модели Wayfarer, имеет узнаваемую форму для создания сдержанного, современного, но в то же время ретрообраза. Данная модель представлена в нескольких цветовых вариантах оправ и линз для добавления эффектности. Доступны варианты с поляризованными линзами.

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