Все дети Хюррем Султан: потомки легендарной Роксоланы и Сулеймана из сериала “Великолепный век”
Наложница Роксолана, сумевшая стать его женой, приняла исламскую веру и получила имя Хюррем. Она родила мужу четырех наследников. Предания веков сохранили для нас их подлинные портреты. Смотрите в нашем материале, как выглядели дети Хюррем Султан и Сулеймана Великолепного на самом деле.
Шехзаде Мехмед
Шехзаде Мехмед
Старший сын Сулеймана родился в 1521 году. Он был первым сыном Хюррем и вторым претендентом на престол. В возрасте 22 лет он неожиданно умирает.
Существует две версии его смерти. По первой - смерть наступила от заболевания оспой, по второй - смерть была естественной. К сожалению портреты первенца Хюррем Султан и Сулеймана Великолепного не сохранились до наших дней. Роль Шехзаде Мехмеда в фильме исполнил актер Сезги Менги.
Михримах
Михримах
Вторым ребенком Хюррем, вопреки ожиданиям, была девочка Михримах. Она получила достойное образование, владела несколькими языками, была умна и эрудирована.
С возрастом стала богата и влиятельна, пользовалась большим доверием отца. По свидетельствам очевидцев, девушка была русоволосой красавицей, изящной и грациозной.
Сохранился единственный портрет 33-летней Михримах-султан, написанный венецианским художником Тицианом в 1555 году.
Шехзаде Селим
Шехзаде Селим
Он был вторым сыном, родившимся у Хюррем. С возрастом он стал одиннадцатым султаном Османской империи, которой правил с 1566 года восемь лет. Его прозвищами были Селим - пьяница и Селим - блондин. Роль Шехзаде Селима исполнил актер Энгин Озтюрк.
Шехзаде Баязид
Шехзаде Баязид
Третий сын Хюррем был непокорным и отважным. По приказу Сулеймана в 36 лет он вместе со своими сыновьями был жестоко казнен.
Роль Шехзаде Баязида исполнил Арас Булут Ийнемли.
Шехзаде Джихангир
Шехзаде Джихангир
Последний четвертый сын Хюррем. Известно, что у него был врожденный порок сердца. Он скончался в возрасте 22 лет, тоскуя по казненному брату Мустафе. Его достоверные портреты не сохранились.
Роль Шехзаде Джихангира исполнил актер Толга Сарыташ.
Источник: 1 Минута