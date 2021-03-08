Все дети Хюррем Султан: потомки легендарной Роксоланы и Сулеймана из сериала “Великолепный век”

Шехзаде Мехмед

Наложница Роксолана, сумевшая стать его женой, приняла исламскую веру и получила имя Хюррем. Она родила мужу четырех наследников. Предания веков сохранили для нас их подлинные портреты. Смотрите в нашем материале, как выглядели дети Хюррем Султан и Сулеймана Великолепного на самом деле.

Шехзаде Мехмед

Старший сын Сулеймана родился в 1521 году. Он был первым сыном Хюррем и вторым претендентом на престол. В возрасте 22 лет он неожиданно умирает.

Существует две версии его смерти. По первой - смерть наступила от заболевания оспой, по второй - смерть была естественной. К сожалению портреты первенца Хюррем Султан и Сулеймана Великолепного не сохранились до наших дней. Роль Шехзаде Мехмеда в фильме исполнил актер Сезги Менги.

Михримах

Михримах

Вторым ребенком Хюррем, вопреки ожиданиям, была девочка Михримах. Она получила достойное образование, владела несколькими языками, была умна и эрудирована.

С возрастом стала богата и влиятельна, пользовалась большим доверием отца. По свидетельствам очевидцев, девушка была русоволосой красавицей, изящной и грациозной.

Сохранился единственный портрет 33-летней Михримах-султан, написанный венецианским художником Тицианом в 1555 году.

Шехзаде Селим

Шехзаде Селим

Он был вторым сыном, родившимся у Хюррем. С возрастом он стал одиннадцатым султаном Османской империи, которой правил с 1566 года восемь лет. Его прозвищами были Селим - пьяница и Селим - блондин. Роль Шехзаде Селима исполнил актер Энгин Озтюрк.

Шехзаде Баязид

Шехзаде Баязид

Третий сын Хюррем был непокорным и отважным. По приказу Сулеймана в 36 лет он вместе со своими сыновьями был жестоко казнен.

Роль Шехзаде Баязида исполнил Арас Булут Ийнемли.

Шехзаде Джихангир

Шехзаде Джихангир

Последний четвертый сын Хюррем. Известно, что у него был врожденный порок сердца. Он скончался в возрасте 22 лет, тоскуя по казненному брату Мустафе. Его достоверные портреты не сохранились.

Роль Шехзаде Джихангира исполнил актер Толга Сарыташ.

Источник: 1 Минута