Все друзья Олега Винника: с кем дружит “король волчиц” – Полякова, Горбунов, Поплавский, Гросу и другие

Общается он в большинстве своем с такими же звездами эстрады, как и он сам. На удивление, список товарищей "короля волчиц" достаточно немаленький — у него есть связи, а точнее контакты и среди певцов и певиц, и в кругу телеведущих, и даже в политике. Сегодня мы расскажем вам о том, где, с кем и как общается Олег Винник, а еще — правда ли, что он купил друзей за деньги, и все стараются держаться поближе к нему только благодаря финансовому благосостоянию артиста.

Олег Винник и Юрий Горбунов

Юрий Горбунов в программе Слава +

Олег Винник и Юрий Горбунов — не только близкие коллеги, но еще и хорошие друзья. Предположительно, свели их съемки "Скаженого весілля". Сейчас уже вышла третья часть этого фильма, где Олег стал автором саундтрека и засветился в самой картине, а Юрий снялся в ней, и выполнил роль со-режиссера.

К слову, Горбунов и Винник даже спели вместе.

Песня «На счастье» стала официальным саундтреком фильма «Сумасшедшая свадьба 3» — ее исполнителями стали Юрий Горбунов, Потап, Олег Винник, Надежда Мейхер, Позитив и цыганский театр «Романс».

Интересно, что после совместной работы на съемочной площадке, жена Юрия Горбунова Екатерина Осадчая стала чаще брать у короля волчиц интервью в рамках шоу "Светская жизнь".

Сам Юрий не комментирует никаких личных взаимоотношений со звездами, но в Инстаграм-аккаунте довольно часто делится фотографиями с совместных мероприятий. Например, сблизил их также проект "Голос страны", где Олег является звездным тренером, а Юра — ведущим.

Говорят, что именно он случайно проболтался прессе о том, что Таюне – не просто певица из команды Олега.

Алина Гросу и Олег Винник

Алина Гросу

"Маленька бджилка" Алина Гросу тоже с недавних пор стала другом Олега Винника, и даже назвала его "давно потерянным старшим братом". Так она прокомментировала фотографию, сделанную на одном из концертов Винника к Международному женскому дню.

Алина и Олег ранее тесно не общались, но, поговаривают, что после этой встречи в Броварах, у них появилось много совместных творческих планов. Конечно, не обошлось и без слухов о романе, но Винник-то женат на Таюне, и разведенная Алина Гросу это прекрасно знает.

Еще один друг Олега Винника — он же кум Юрия Горбунова — украинский рэпер Потап. С Потапом Олега Винника объединяют общие интересу к пиару и творчеству. Они часами могут говорить о новых фишках, интересных клипах и планах на будущее.

Один из таких плодотворных разговоров и привел к тому, что Потап с Олегом выпустили совместную песню, на которую даже сняли клип.

Олег Винник и… Оля Полякова

К слову, есть в украине артисты, которых называют негласно "народным трио". Это Потап, Олег Винник и… Оля Полякова!

На удивление, с Поляковой у Винника тоже много общего. И объединяет их не только цвет волос, но еще и дружеские отношения.

Троица записала саундтрек ко второй части комедии «Скажене весілля» и даже выпустила клип. По сюжету, зрители попадают в гости к каждому из артистов: к Потапу – на свадьбу, к Виннику – на Пасху, к Поляковой – на Новый год. Каждое мероприятие ведет главный тамада фильма – Назар Запухляк, то есть Юрий Горбунов.

Поговаривают, Олег и Ольга стали близкими приятелями во время съемок шоу "Маска" на телеканале "Украина", где они оба были звездными детективами.

Олег Винник и Алена Шоптенко

Алена Шоптенко

Винник и Алена Шоптенко — пара, которой приписывали роман еще со времен участия в "Танцах со звездами". Предпосылок для этого было более, чем достаточно — много времени проводили вместе, шутили про роман, неоднозначно друг на друга смотрели, а во время выступления проявляли такую страсть, которая другим партнерам даже и не снилась.

Настоящим шоком стало то, что Алена поехала с Винником в гастрольных тур и выступила на концерте.

Однако пара быстро опровергла слухи — заявили, что они просто сблизились, и стали не более, чем творческими вдохновителями, ведь Алена замужем за Алексеем Ивановым, а Олег, поговаривают, женат на своей бэк-вокалистке Таюне.

Дружба с Олегом Винником не помешала Алене Шоптенко скрыть то, что она была одной из участниц проекта "Маска", где выступала в огромном костюме. Но даже под ним Олег почувствовал профессиональные движения, и отгадал, кто же скрывался.

Олег Винник и Ольга Фреймут

Ольга Фреймут

В дружеских отношениях Олег Винник также пребывает с ревизоршей Ольгой Фреймут, которая в 2020 году на проекте "Танцы со звездами" была его прямым конкурентом. Тогда он покинул шоу из-за болезни его и партнерши, но попросил своих фанатов отдавать свои голоса паре Ольги Фреймут и Ильи Падзина, мол, считает, что именно эти танцоры заслуживают победить и получить долгожданный кубок.

Позднее, уже когда и Ольга покинула шоу из-за недостатка голосов, они с Олегом вернулись, но уже на балкон, и были ведущими одного из прямых эфиров. Публику это поразило, ведь две таких сильных личности с яркими характерами сложно находят общий язык, а у Оли и Олега это получилось просто блестяще. В комментариях даже писали, что нужно было их изначально ставить в пару, тогда бы они точно победили.

Сама Фреймут заявила, что считает Олега Винника своим близким другом, и во многом вдохновляется его творчеством, хотя к клану "вовчиць" себя не относит.

Олег Винник и Михаил Поплавский

Михаил Поплавский

Олег Винник и Михаил Поплавский – они не только друзья, но и коллеги по Аграрной партии Украины. Объединяет их не только одиозность, но и то, что оба нередко проводят различные конкурсы в Инстаграм, а также являются со-организаторами престижного проекта "Украинская песня года".

В частности, "Поющий ректор" Михаил Поплавский и певец Олег Винник на днях объявили о второй церемонии награждения национальной премии "Українська пісня року".

Как видим, Олега Винника и его звездных друзей объединяют не только приятельские отношения, но и множественные творческие проекты, которые нацелены на разные отрасли.

Источник: 1 Минута