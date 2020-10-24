Все женщины ловеласа и одновременно блюстителя морали Никиты Михалкова

Анастасия Вертинская

Молодой и талантливый Никита стал центром внимания буквально с первого курса – но наслаждался девичьим вниманием всего несколько лет, пока серьезно не влюбился. А сердце его украла прелестная Анастасия Вертинская, главная звезда «Алых парусов». За ее симпатию боролся не один театрал, но ухаживания Михалкова не оставили актрису равнодушной, и она выбрала именно его.

Юные Никита Михалков и Анастасия Вертинская

В браке родился первенец обоих возлюбленных, мальчик Степан. Но уже через год совместной жизни экспрессивные характеры дали о себе знать, и супруги смогли кое-как ужиться всего пять лет. Михалков старался «одомашнить» непокорную Вертинскую, а она ревновала режиссера, пока они не приняли решение расстаться. Впоследствии оба согласились, что так было и правда лучше – тем более, дружеские отношения удалось сохранить.

Татьяна Соловьева

Вскоре после расставания Никита Сергеевич познакомился с изящной манекенщицей Татьяной Соловьевой – по ней сходили с ума Слава Зайцев и половина Москвы. Михалков не стал исключением, но неожиданно для всех модель ответила ему взаимностью. Она бросила все: карьеру, мужа, командировки в Европу, стала примерной женой, родила трех детей и даже дождалась супруга из армии. А режиссер, тем временем, все больше погружался в искусство и не так уж много времени посвящал верной Татьяне.

Никита Михалков с Татьяной Соловьевой в молодости

Сейчас их союз почти отметил золотую свадьбу, но уже многие годы отношения между супруга формальные, почти рабочие – она терпит скандалы и слухи вокруг молодых любовниц, он дальше занимается творческими поисками, не покидая при этом «образцовой» семьи.

Никита Михалков с женой сейчас

Так же был «на стороне»?

Надежда Репина

На съемках одного из фильмов в поле зрения Михалкова попала чувственная Надежда Репина – та роль тяжело ей давалась из-за недавнего развода с мужем, а режиссер только и рад был «утешить». Общение переросло в романтические встречи, о служебном романе не утихали журналисты.

Надежда Репина

Только вот закончился он внезапно и без громких интриг – Никита Сергеевич и Репина расстались друзьями.

Алиса Признякова

Следующей девушкой, которую заприметил Михалков, стала юная Алиса Признякова. Она в то время еще училась во ВГИКе на одном курсе с его дочерью: по иронии судьбы, именно Анна их и познакомила. Будущая актриса влюбилась отца подруги и всячески пыталась его соблазнить, а Михалков решил не отвергать поклонницу.

Алиса Признякова

Страсти продлились год, пока пара совсем не потеряла бдительность и стала спокойно вместе появляться на публике – тут уж об интрижке узнала законная жена. Скандал чуть было не закончился разводом, Михалков хотел уйти к Алисе, но дети уговорили родителей помириться – и режиссер бросил Признякову.

Мария Лемешева

Спустя пять лет он вновь найдет себе пассию – на этот раз ею будет обаятельная Мария Лемешева, журналистка и «последняя любовь» Михалкова. Странность их романа не могла не удивлять: Никита Сергеевич женат, Мария замужем, но у них серьезные отношения и в какой-то момент Лемешева даже родила дочь.

Мария Лемешева и Никита Михалков

Разумеется, жена Михалкова такой вопиющей наглости не оценила – да и сам режиссер пытался неоднократно развестись, не давали только дети. Тем не менее, Михалков серьезно помог Марии с карьерой: устроил на Первый канал ведущей, позже перевел в русский филиал престижного американского журнала «The Hollywood Reporter». Отношения между ними затухли сами собой к 2018 году, и Никита Сергеевич молча вернулся к официальной семье. Больше на девушек на стороне не засматривается – всё-таки пора нянчить внуков.

Источник: 1 Минута