Все по-настоящему: 7 фильмов, где у актеров действительно был секс

От некоторых интимных сцен в кино остается впечатление, будто только что посмотрел «Магазин на диване» — забавно, но затянуто и ничего не хочется. А вот некоторые постельные эпизоды вызывают целую бурю эмоций. И вот почему.

«Нимфоманка»

Ларс фон Триер, 2013

К творчеству фон Триера (да и к самому фон Триеру) можно относиться по-разному, но картина тем не менее была признана одним из 10 лучших кинофильмов 2014 года по версии авторитетнейшего французского киножурнала Cahiers du Cinema.

Фильм отличается огромным количеством откровенных сцен. Когда актер Шайа Лабаф признался в симпатиях к главной актрисе фильма Стейси Мартин, появились слухи, что между партнерами по фильму что-то происходит за пределами обзора кинокамер. Режиссер ранее заявил, что в его фильме будет показан только реальный секс, а Лабаф, в свою очередь, подтвердил свое согласие сняться в откровенных сценах без дублера. Впрочем, в конечном счете сексом перед камерой занимались порноактеры, на чьи тела позже с помощью специальной технологии наложили головы Стейси и Лабафа.

Лабаф же сменил круг своих интересов, когда познакомился с другой партнершей по кино — Мией Гот, сыгравшей преемницу главной героини, девочку Пи. 10 октября 2016 года в Лас-Вегасе состоялась свадьба Лабафа и Гот.

«Отголоски прошлого»

Пол Моррисон, 2008

1922 год. В Мадриде встречаются два молодых испанца — южанин Федерико Гарсия Лорка и каталонец Сальвадор Дали. Объединяет двух молодых людей не только творчество, но и романтические чувства.

Лицо Сальвадора Дали (Роберт Паттисон), искаженное оргазмом, показалось зрителям слишком натуралистичным, и актер признался: чтобы добавить сцене достоверности, он мастурбировал. "Я просто понял, что подделать это не получится, так что я удовлетворял себя сам перед камерой. Мое лицо во время оргазма войдет в века", - прокомментировал он.

«Калигула»

Тинто Брасс, 1979

Как говорится, "старый конь борозды не испортит", и если тебе кажется, что раньше "такого не было", ты ошибаешься. Было, и еще как!

Правда, фильм о нравах времен вышеназванного римлянина обязан своими эротическими сценами не режиссеру, как можно подумать, а продюсеру — знаменитому издателю порнографического журнала "Пентхаус" Бобу Гуччионе. Он вставил в фильм подлинные порнографические сцены без ведома Брасса уже после того, как съемка была завершена.

«Коричневый кролик»

Винсент Галло, 2003

Фильм, который с треском провалился на Каннском фестивале. И мы не преувеличиваем: многие зрители покинули зал во время показа, а оставшиеся просто освистали кино. После фильма Винсент пообещал зрителям, что оставит режиссерскую стезю и больше никогда не будет снимать фильмы (соврал).

Дурную славу фильму также принесла графическая сцена минета между главными героями: мотогонщиком Бадом и его бывшей девушкой Дейзи.

«Антихрист»

Ларс фон Триер, 2009

Еще один спорный фильм не менее спорного режиссера. По словам фон Триера, фильм основан на идее о том, что наш мир создал Дьявол, а не Бог.

Фильм начинается со сцены, где муж и жена занимаются сексом, а их сын в это время выпадает из окна и разбивается.

Иногда этот фильм называют эротическим хоррором - новым поджанром киноиндустрии. В сценах секса фильма не использовали дублеров. Надеемся только, что кадры, где жена отбивает гениталии мужа деревянной колодой, все же были сымитированы. В общем, честно говоря, нужно очень любить творчество фон Триера, чтобы посмотреть этот фильм до конца.

«Спи со мной»

Клемент Вирго, 2005



В главных ролях эротической мелодрамы — Лорен Ли Смит и Эрик Бальфур.

Лорен играет ветреную девушку Лейлу, которая встречается с мужчинами только на одну ночь - и только ради секса… пока на ее пути не попадается Дэвид.

Сексуальные сцены в фильме настолько натуралистичны, что актерам пришлось признаться: нет, они не симулировали. Это признание вогнало критиков в оторопь - для известных актеров это довольно скандальное заявление.

Клуб Shortbus

Джон Кэмерон Митчелл, 2006

Еще на премьере фильма режиссер не без гордости заявил, что все оргазмы в его фильме настоящие. В российский прокат картина вышла в ограниченной версии в 2007 году.

Фильм рассказывает о жизни нескольких молодых людей в современном Нью-Йорке. Каждый из героев испытывает психологические трудности: сексуальный психотерапевт не может достичь оргазма, пара геев устала от своих отношений...

В ходе кастинга фильма «Клуб Shortbus» каждый претендент на роль представлял 10-минутное видео, в котором описывал свой самый важный сексуальный опыт. Режиссёр Джон Кэмерон Митчелл получил около 500 таких записей.

Фильм включает порнографические сцены гетеросексуального, гомосексуального и группового секса, мастурбации и садомазохизма. Как точно отметила газета The Guardian, «первые три семяизвержения происходят прежде, чем вы успели притронуться к попкорну». Сам режиссёр подчеркивает, что не считает свой фильм порнографией. На пресс-конференции в Каннах он заметил: «Я не считаю свой фильм порнографическим, так как порнография характеризуется отсутствием художественных задач, её цель — возбудить, а я не думаю, что у кого-либо возникнет эрекция во время просмотра моего фильма».

Источник: www.cosmo.ru/

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