Все тайны Олега Винника: 10 малоизвестных фактов об артисте, которые не знает даже Таюне

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Певец держит личную жизнь в секрете, а о своем прошлом не любит рассказывать. Что же скрывается за маской успеха и славы? Мы собрали 10 фактов об Олеге Виннике, о которых, возможно, вы даже не догадывались.

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