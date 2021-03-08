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Все тайны Олега Винника: 10 малоизвестных фактов об артисте, которые не знает даже Таюне

Все тайны Олега Винника: 10 малоизвестных фактов об артисте, которые не знает даже Таюне

Певец держит личную жизнь в секрете, а о своем прошлом не любит рассказывать. Что же скрывается за маской успеха и славы? Мы собрали 10 фактов об Олеге Виннике, о которых, возможно, вы даже не догадывались.
  1. Олег Винник родился в маленьком украинском селе Вербовка Черкасской области в бедной семье. Несмотря на успех и финансовые возможности сына, мать Винника прожила в этом селе до самой смерти.

    Все тайны Олега Винника: 10 малоизвестных фактов об артисте, которые не знает даже Таюне

      Олег Винник в детстве
  2. Олег еще в юности подрабатывал на местных сельских "корпоративах", играя на гитаре.
  3. Олег Винник долгое время жил в Германии. Туда он попал в рамках культурного обмена.
  4. Когда Винник жил в Германии, он занимался не музыкальной карьерой, а актерской. Так артист стал звездой европейских мюзиклов «Les miserables», «Elisabeth». Также Олег занимался озвучкой фильмов.

    Все тайны Олега Винника: 10 малоизвестных фактов об артисте, которые не знает даже Таюне В Германии Винник был актером театра
  5. В Германии Олег Винник всерьез занимался бодибилдингом. Однако, когда он получил роль 86-летнего старика, ему запретили тренироваться, чтобы соответствовать роли.
  6. Первые песни Олега Винника не брали на радио и говорили, что он "неформат". Первые 2 клипа артиста тоже были провальными.
  7. Олега Винника везде сопровождает личная охрана, поскольку певец очень боится за свою безопасность.

    Все тайны Олега Винника: 10 малоизвестных фактов об артисте, которые не знает даже Таюне Олег Винник
  8. Олег Винник ездит на автомобиле Mercedes G (в народе, как «Гелик»), известный как один из самых дорогих и пафосных авто.
  9. Артист тщательно следит за своим здоровье и каждое утро по 1,5 часа проводит в тренажерном зале.

    Все тайны Олега Винника: 10 малоизвестных фактов об артисте, которые не знает даже Таюне Олег Винник регулярно занимается спортом
  10. У Олега Винника есть сын Юлиан, который проживает в Германии.

Источник: 1 Минута

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