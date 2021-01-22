Всего 15 минут и вкусный завтрак на столе: вкусно и сочно как пицца, только готовить быстрее
Даже гости будут в восторге! Очень вкусное блюдо, очень похоже на настоящую пиццу, но готовить ее значительно легче. Для этого вам нужно несколько ингредиентов и сковорода.
Такой завтрак из колбасы и сыра очень сытный и вкусный. Пицца с тягучим сыром просто идеальна. Быстренько нарезаем батон, сверху раскладываем продукты, несколько минут и готово!
Ингредиенты для приготовления горячего бутерброда на сковороде
- вареная колбаса 80 г
- твердый сыр 100 г
- яйцо 4 шт.
- молоко 50 мл
- помидор 1 шт.
- кетчуп 1 ст. л.
- подсолнечное масло 1 ст. л.
- соль по вкусу
- черный перец (молотый) по вкусу
- зеленый лук по вкусу
Приготовление занимает очень мало времени
Хрустящие горячие бутерброды с сочной начинкой
Нужно в глубокой миске взбить яйца, посолить их и добавить перец.
Затем добавить сюда еще молоко и снова взбить с помощью венчика до однородности.
Батон нужно нарезать тонкими ломтиками.
Затем сковороду нужно смазать растительным маслом, хлеб окунуть в яйца и разместить на сковороду.
Залить ломтики батона яичной смесью, еще осталась. Нарезать помидор и колбасу удобным способом.
Готовьте корж до румяности на небольшом огне под крышкой, затем его следует перевернуть и смазать кетчупом. Разместить сверху колбасу, помидоры, зелень, тертый твердый сыр. Накрыть все крышкой и еще готовить до тех пор, пока сыр не расплавится.
Всего на такую пиццу идет не более 15 минут. Пока мои детки одеваются, я успеваю приготовить эту вкуснятину, ведь эти ингредиенты всегда есть в холодильнике. Иногда добавляю еще прошутто, оливки, перец болгарский.
Идея для рецепта взята с сайта Пошепки.
Источник: 1 Минута