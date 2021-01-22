Всего 15 минут и вкусный завтрак на столе: вкусно и сочно как пицца, только готовить быстрее

Даже гости будут в восторге! Очень вкусное блюдо, очень похоже на настоящую пиццу, но готовить ее значительно легче. Для этого вам нужно несколько ингредиентов и сковорода.

Такой завтрак из колбасы и сыра очень сытный и вкусный. Пицца с тягучим сыром просто идеальна. Быстренько нарезаем батон, сверху раскладываем продукты, несколько минут и готово!

Ингредиенты для приготовления горячего бутерброда на сковороде

вареная колбаса 80 г твердый сыр 100 г яйцо 4 шт. молоко 50 мл помидор 1 шт. кетчуп 1 ст. л. подсолнечное масло 1 ст. л. соль по вкусу черный перец (молотый) по вкусу зеленый лук по вкусу

Приготовление занимает очень мало времени

Хрустящие горячие бутерброды с сочной начинкой

Нужно в глубокой миске взбить яйца, посолить их и добавить перец.

Затем добавить сюда еще молоко и снова взбить с помощью венчика до однородности.

Батон нужно нарезать тонкими ломтиками.

Затем сковороду нужно смазать растительным маслом, хлеб окунуть в яйца и разместить на сковороду.

Залить ломтики батона яичной смесью, еще осталась. Нарезать помидор и колбасу удобным способом.

Готовьте корж до румяности на небольшом огне под крышкой, затем его следует перевернуть и смазать кетчупом. Разместить сверху колбасу, помидоры, зелень, тертый твердый сыр. Накрыть все крышкой и еще готовить до тех пор, пока сыр не расплавится.

Всего на такую ​​пиццу идет не более 15 минут. Пока мои детки одеваются, я успеваю приготовить эту вкуснятину, ведь эти ингредиенты всегда есть в холодильнике. Иногда добавляю еще прошутто, оливки, перец болгарский.

Идея для рецепта взята с сайта Пошепки.

Источник: 1 Минута