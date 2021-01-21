Всего 200 г фарша и готовое слоеное тесто из магазина: как приготовить сочные и хрустящие мясные палочки?
Вкусные, сочны и хрустящие мясные палочки можно быстро приготовить в домашних условиях. Подходят для перекуса, удобно брать с собой в дорогу и на прогулки с детьми.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто – 300 г
- Фарш – 200 г
- Помидоры – 1 шт.
- Соль, перец
- Желток
- Кунжут
Приготовление (видео):
1. Фарш солим, перчим по вкусу.
2. Помидор нарезаем небольшими кубиками, смешиваем с фаршем. По желанию можно еще добавить жареный лук.
3. Готовое слоеное тесто нужно разморозить. Подойдет дрожжевое или бездрожжевое.
Затем стол присыпаем мукой, и немного раскатываем тесто. Разрезаем на небольшие прямоугольники. Делаем надрезы, как показано на фото. Благодаря им, палочки быстро приготовятся. Тесто хорошо пропечется и внутри не будет влажным.
4. Выкладываем фарш полоской, защипываем края. Также можно приготовить с сосисками.
5. Мясные палочки выкладываем на противень, застеленный бумагой, швом вниз.
6. Смазываем желтком, посыпаем кунжутом по желанию.
7. Выпекаем в разогретой духовке 20-25 минут, температурный режим 180 градусов.
Готовые мясные палочки нужно немного остудить и можно пробовать.
Мясные палочки из готового слоеного теста
Приятного аппетита!
Источник: 1 Минута