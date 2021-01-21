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21.01.2021 23:46
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Всего 200 г фарша и готовое слоеное тесто из магазина: как приготовить сочные и хрустящие мясные палочки?

Всего 200 г фарша и готовое слоеное тесто из магазина: как приготовить сочные и хрустящие мясные палочки?

Вкусные, сочны и хрустящие мясные палочки можно быстро приготовить в домашних условиях. Подходят для перекуса, удобно брать с собой в дорогу и на прогулки с детьми.

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто – 300 г
  • Фарш – 200 г
  • Помидоры – 1 шт.
  • Соль, перец
  • Желток
  • Кунжут

Приготовление (видео):

1. Фарш солим, перчим по вкусу.

2. Помидор нарезаем небольшими кубиками, смешиваем с фаршем. По желанию можно еще добавить жареный лук.

3. Готовое слоеное тесто нужно разморозить. Подойдет дрожжевое или бездрожжевое.

Затем стол присыпаем мукой, и немного раскатываем тесто. Разрезаем на небольшие прямоугольники. Делаем надрезы, как показано на фото. Благодаря им, палочки быстро приготовятся. Тесто хорошо пропечется и внутри не будет влажным.

Всего 200 г фарша и готовое слоеное тесто из магазина: как приготовить сочные и хрустящие мясные палочки?4. Выкладываем фарш полоской, защипываем края. Также можно приготовить с сосисками.

5. Мясные палочки выкладываем на противень, застеленный бумагой, швом вниз.

Всего 200 г фарша и готовое слоеное тесто из магазина: как приготовить сочные и хрустящие мясные палочки?6. Смазываем желтком, посыпаем кунжутом по желанию.

Всего 200 г фарша и готовое слоеное тесто из магазина: как приготовить сочные и хрустящие мясные палочки?7. Выпекаем в разогретой духовке 20-25 минут, температурный режим 180 градусов.

Готовые мясные палочки нужно немного остудить и можно пробовать.

Всего 200 г фарша и готовое слоеное тесто из магазина: как приготовить сочные и хрустящие мясные палочки? Мясные палочки из готового слоеного теста

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута

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