Всего 200 г фарша и готовое слоеное тесто из магазина: как приготовить сочные и хрустящие мясные палочки?

Вкусные, сочны и хрустящие мясные палочки можно быстро приготовить в домашних условиях. Подходят для перекуса, удобно брать с собой в дорогу и на прогулки с детьми.

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 300 г

Фарш – 200 г

Помидоры – 1 шт.

Соль, перец

Желток

Кунжут

Приготовление (видео):

1. Фарш солим, перчим по вкусу.

2. Помидор нарезаем небольшими кубиками, смешиваем с фаршем. По желанию можно еще добавить жареный лук.

3. Готовое слоеное тесто нужно разморозить. Подойдет дрожжевое или бездрожжевое.

Затем стол присыпаем мукой, и немного раскатываем тесто. Разрезаем на небольшие прямоугольники. Делаем надрезы, как показано на фото. Благодаря им, палочки быстро приготовятся. Тесто хорошо пропечется и внутри не будет влажным.

4. Выкладываем фарш полоской, защипываем края. Также можно приготовить с сосисками.

5. Мясные палочки выкладываем на противень, застеленный бумагой, швом вниз.

6. Смазываем желтком, посыпаем кунжутом по желанию.

7. Выпекаем в разогретой духовке 20-25 минут, температурный режим 180 градусов.

Готовые мясные палочки нужно немного остудить и можно пробовать.

Мясные палочки из готового слоеного теста

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута