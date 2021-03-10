Вся правда о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу: “Он изменял ей не один раз?”

Каролина и Мурат познакомились в 2005 году, когда певица пребывала на отдыхе в Анталии. К слову, Турция — это родина Мурата, поэтому его нередко называют "турецким сердцеедом".

Пара познакомилась в отеле, где на тот момент работал Мурат. В одном из интервью артистка призналась, что в первый вечер знакомства между ними "пробежала искра", после чего они начали проявлять друг к другу знаки внимания. А после отъезда Лорак домой пара продолжила общение на расстоянии.

Год спустя Ани Лорак приехала в Турцию на съемки видео, поселившись в том же отеле. Они с Муратом снова встретились и уже не смогли расстаться.

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Свадьба Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

Как оказалось, жизнь с красивым и харизматичным турком — не всегда гладкая и приятная. Как выяснилось после развода, в браке Ани и Мурат были счастливы только частично.

История с изменой Мурата

Лорак и Мурат

В июле 2018 года в прессу просочилось видео, на котором якобы Мурат Налчаджиоглу проводит время в компании молодой незнакомки в одном из клубов Киева. Интересно, что Ани Лорак в это время была на гастролях — зарабатывала деньги для семьи.

Новость о тайной связи Мурата с какой-то загадочной блондинкой буквально "взорвала" сеть — все поклонники мгновенно взбунтовались против неверного мужа, и всеми силами пытались поддержать своего кумира.

Лорак и Мурат - история любви и трагедии

Ситуацию усложняло то, что Ани Лорак хранила молчание и почти полгода не комментировала происходящие. Поэтому даже самые преданные фанаты не могли понять что у нее на душе — ураган или утихшая буря.

Многие думали, что она даст второй шанс своему мужу, ведь у них растет ребенок. Однако в тот момент в сети начала распространяться информация о том, что, мол бизнесмен "уже давно изменяет певице".

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак

Подробности, а также эксклюзивные комментарии брата Ани Лорак Игоря Куек — смотрите в нашем видео на Ютуб-канале "Одна минута".

Источник: 1 Минута