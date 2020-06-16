Вся семья в сборе: счастливая Ани Лорак показала красавицу-дочь и любимого мужчину (фото)

Певица опубликовала снимок с самыми любимыми и близкими людьми.

Как стало известно, 9 июня единственной дочери Ани Лорак - Софии Налчаджиоглу исполнилось 9 лет. Отметить столь важное событие певица решила в кругу близких и родных. Для красавицы дочурки Лорак устроила незабываемый праздник, куда пригласила своего любимого мужчину и крестного Софии - Филиппа Киркорова вместе с детьми и лучшего друга – Сергея Лазарева, который так же появился с сыном.

Фотографии с торжества можно найти в Instagram певицы. На снимках можно увидеть саму Каралину, которая в этот вечер предстала в облегающем черном платье, дополненном стильными босоножками с силиконовой перемычкой.

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Именинница также была в черном платье, которое украшал белый воротничок. Дополнили образ кроссовки и белоснежные носки. Филипп Бедросович предстал в яркой рубашке, черных джинсах и брендовыми кроссовками в тон. Алла-Виктория и Мартин предпочли надеть черно-белые наряды.

В середине торжества именинница переоделась и появилась перед гостями в белом сарафане. Сергей Лазарев был во всем черном, а его очаровательный сын Никита белой футболке-поло и желтых шортах.

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Ани Лорак, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев

Все гости фотографировались на фоне красивой фотозоны, украшенной шарами и банером с изображением Софии. Детская вечеринка проходила на свежем воздухе. Для звездных гостей был растянут белоснежный шатер, под которым разместился стол с угощениями и роскошный торт.

Источник: showbiz.clutch.ua/

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