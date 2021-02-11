Второй ребенок Горбунова будет, но позже: после слухов о беременности Осадчая не сдержалась и показала талию

Недавно она решила поделиться фото, где ярко выражена ее тонкая фигура — неужели новость об интересном положении оказалась выдумкой?

Она отправилась в Национальный художественный музей Украины на выставку, и надела брючный костюм. Сверху он кремовый, снизу — классические брюки. Интересно, что рукава с воланами выполнены в украинском стиле, а плечи полностью открытые. На голове у Кати Осадчей ее коронная шляпка, правда, без каких-то интересных геометрических решений — просто шляпка со средними бортами.

Видно, что Екатерина очень похудела, скулы на лице стали более ярко выражены, а загар после январской поездки в Дубай еще не сошел.

Напомним, о второй беременности Екатерины Осадчей говорили еще с декабря 2020 года, когда телеведущая опубликовала не очень удачное фото. Видимо, она набрала немного лишнего веса, и сфотографировалась в очень обтягивающем наряде.

С тех пор пересуды по поводу интересного положения жены Юрия Горбунова не прекращались

Катя Осадчая во время второй беременности

Сама Екатерина не предпочитает комментировать свою личную жизнь. Даже когда была беременна сыном Иваном, долго скрывала свои планы родить ребенка, аж до тех пор, пока с явно выраженным животом не отправилась снимать новый сезон своего шоу "Светская жизнь".

Сам Горбунов в одном из интервью признался, что еще планирует заводить детей со своей женой, однако не сейчас, ведь "времена и для шоу бизнеса в том числе очень сложные, мало работы, неизвестно, как будет дальше".

Источник: 1 Минута