Выбираем лучший сюрприз любимой сестренке от брата: 5 оригинальных идей

Мы знаем, что выбирать подарки женщине — не самое легкое задание для мужчины. И это неудивительно: как можно с первого угодить той, которая отличает 50 оттенков серого!

Но сегодня мы хотим убедить вас в том, что все реально. Поэтому расскажем вам как правильно выбирать цветы девушке, даже если она ваша сестра. Кроме того, вас ждут оригинальные идеи подарков на День рождения, от которых будет без ума каждая девочка. Что ж, не будет отбирать у вас время. Поехали!

Лучшие подарки сестре: чем удивить родного человека

Выбрать хороший презент для женщины — задание со звездочкой. Но оно вполне выполнимо и посильно любому мужчине. Если вы — брат, и в активном поиске хорошей идеи для сестры, ловите следующие подсказки:

Кулинарный мастер-класс. Если она у вас потрясающе готовит — это возможность получить новый опыт и знания. А в случае, если она хочет научиться готовить вкусно, тогда ей необходимо такое занятие. Суши, пицца, итальянская или молекулярная кухня — все это можно найти в вашем городе.

Увлажнитель воздуха. Зимой в квартире очень сухой воздух, из-за этого возникают проблемы с дыханием и кожей. Увлажнитель решит эту проблему и поможет свободно дышать, а кожа не будет слишком сухой.

Украшения. Что вы скажете насчет аксессуаров в минималистическом стиле? Браслет сделает утонченной любую кисть, а кулон с подвеской украсят и без того красивую шею.

Набор косметики. Понимаем, что угадать с типом кожи сложно, тем более если вы — мужчина и никогда не выбирали себе средства по уходу за кожей. Но есть выход: подарите сестре подарочный сертификат. В такой способ вы точно не выберете что попало и не потратите деньги на ветер.

Пижама. Это очень хороший презент, который говорит о вашей заботе о близком человеке. Летний вариант с шортами и футболкой или теплый зимний набор — смотрите по сезону.

Не бойтесь экспериментировать и выбирать необычное. В этом вам всегда помогут консультанты в магазинах и наши идеи.

Какие цветы выбрать сестре?

Если вы знаете предпочтения близкого человека, это будет несложно. Пионы, ромашки, экзотичные цветы — сегодня они есть практически в каждом цветочном магазине большого города. Но если интересы девушки с каждым годом меняются и вы не знаете, что ей будет по душе в этот раз, предлагаем экспериментировать.

Юной имениннице выберите красивый букет из нежных кустовых роз или фиалок.

Каждая девушка обрадуется, если получит к подарку красивый пышный букет хризантем или полевых цветов — в большом количестве они выглядят очень нежно.

Взрослая женщина будет в восторге от букета шикарных роз или уникальной флористической композиции. Ею станет пучок экзотических цветов, которые есть не в каждом магазине. Можно также рассмотреть “сладкий” или “фруктовый” вариант.

Выбирайте любую идею, которая вам нравиться: цветы в корзинке или коробке с макаронами, мини- или моно-композиции. Главное задание дополнения к презенту — поднять настроение и напомнить о том, что именинница в первую очередь — женщина.

Ну и, конечно, помните, что лучший сюрприз для любимого человека — это вещь, которую выбирали с любовью, теплом и заботой о получателе. Не важно сколько денег вы на него потратите. Главное — это еще раз показать свою любовь и уважение.

Новости портала «Весь Харьков»