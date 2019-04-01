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Выборы президента Украины 2019: Оля Полякова неожиданно поздравила одного из кандидатов
Украинская певица Оля Полякова удивила сеть неожиданным фото с одним из кандидатов в президенты Владимиром Зеленским.
Новое фото Полякова опубликовала на своей странице в Instagram.
Певица написала сообщение в день проведения первого тура голосования, 31 марта. Сейчас согласно, кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 30,41% голосов избирателей, а действующий президент Петр Порошенко 16,30%.
На снимке Оля позирует вместе с Владимиром Зеленским.
"В интересное время живем, господа! Поздравляю", – прокомментировала снимок певица.
Источник: 24tv.ua
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